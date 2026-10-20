DMM duyurdu: 'Azerbaycan’da Türk bayrağı indirildi' iddiaları yalan çıktı

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan "Azerbaycan'da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı" yönündeki iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) cevap geldi. Yapılan resmi açıklamada, görüntülerdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve tamamen dezenformasyon içerdiği vurgulandı.

GÖRÜNTÜLER ESKİ TARİHLİ VE PROVOKASYON AMAÇLI

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan “Azerbaycan’da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı” yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir.

Bahse konu görüntüler eski tarihlidir. Görüntülerin çekildiği dönemde bayrağımıza yönelik olumsuz bir eylemde bulunmaya çalışan provokatöre ilk ve en sert tepkiyi yine bizzat Azerbaycanlı kardeşlerimiz vermiştir. Türk bayrağının indirilmesi gibi bir durum yaşanmamıştır.

Eski içerikleri kurgulayıp; bağlamından kopararak yeniymiş gibi dolaşıma sokanlar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını hedef almaktadır.

Kamuoyunun bu tarz algı operasyonlarına karşı hassas ve dikkatli olması önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2112570132966883450/photo/1