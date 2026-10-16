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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 20:46
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 20:46

Fon soruşturması sonrası BES'ten çıkışlar arttı mı? DMM'den açıklama var

Fon soruşturması nedeniyle Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) kitlesel çıkışlar olduğuna yönelik iddialar ortaya atıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili açıklama yaptı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Fon soruşturması sonrası BES'ten çıkışlar arttı mı? DMM'den açıklama var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 20:46
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 20:46

Sermaye piyasalarındaki gelişmelerden ötürü 'nden () kitlesel çıkışlar yaşandığına yönelik iddialar ortaya atıldı ve sosyal medyada yayılmaya başladı.

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturması sonrası BES'ten çıkışlar arttı mı? DMM'den açıklama var

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) kitlesel çıkışlar yaşandığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında sermaye piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle BES'ten kitlesel çıkışlar olduğu iddiaları yayıldı.
DMM, güncel BES istatistiklerinde olumsuz bir seyir bulunmadığını açıkladı.
Açıklamada, son bir ayda 100 binden fazla net sözleşme artışı gerçekleştiği ve sisteme ciddi miktarda yeni kaynak girişi olduğu belirtildi.
BES'in sunduğu devlet katkısı, güven ve istikrar ortamıyla büyümesini sürdürdüğü kaydedildi.
DMM, kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan spekülatif içeriklere itibar edilmemesini ve yalnızca resmi kurumların açıklamalarının dikkate alınmasını rica etti.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (DMM), konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada bazı basın yayın organlarında ve mecralarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Fon soruşturması sonrası BES'ten çıkışlar arttı mı? DMM'den açıklama var

"SON 1 AYDA 100 BİNİ AŞKIN SÖZLEŞME OLDU"

DMM açıklamasında BES'ten çıkışlar olmadığı gibi son bir ayda 100 bini aşkın yeni sözleşme olduğuna işaret edildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Güncel BES istatistikleri incelendiğinde sistemde olumsuz bir seyir bulunmamaktadır. Aksine, son bir ayda 100 binden fazla net sözleşme artışı gerçekleşmiş ve sisteme ciddi miktarda yeni kaynak girişi olmuştur. 

BES, sunduğu devlet katkısı, güven ve istikrar ortamı ile büyümesini güçlü bir şekilde sürdürmektedir. Kamuoyunu asılsız paylaşımlarla yanıltmayı, piyasalarda güvensizlik ve huzursuzluk oluşturmayı amaçlayan spekülatif içeriklere itibar edilmemesi, yalnızca yetkili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

 

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ETİKETLER
#sosyal medya
#dezenformasyonla mücadele merkezi
#bireysel emeklilik sistemi
#bes
#Cumhurbaşkanlığı Iletişim Başkanlığı
#Ekonomi
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