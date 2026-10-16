Sermaye piyasalarındaki gelişmelerden ötürü Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) kitlesel çıkışlar yaşandığına yönelik iddialar ortaya atıldı ve sosyal medyada yayılmaya başladı.

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HABERİN ÖZETİ Fon soruşturması sonrası BES'ten çıkışlar arttı mı? DMM'den açıklama var Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) kitlesel çıkışlar yaşandığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında sermaye piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle BES'ten kitlesel çıkışlar olduğu iddiaları yayıldı. DMM, güncel BES istatistiklerinde olumsuz bir seyir bulunmadığını açıkladı. Açıklamada, son bir ayda 100 binden fazla net sözleşme artışı gerçekleştiği ve sisteme ciddi miktarda yeni kaynak girişi olduğu belirtildi. BES'in sunduğu devlet katkısı, güven ve istikrar ortamıyla büyümesini sürdürdüğü kaydedildi. DMM, kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan spekülatif içeriklere itibar edilmemesini ve yalnızca resmi kurumların açıklamalarının dikkate alınmasını rica etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"SON 1 AYDA 100 BİNİ AŞKIN SÖZLEŞME OLDU"

DMM açıklamasında BES'ten çıkışlar olmadığı gibi son bir ayda 100 bini aşkın yeni sözleşme olduğuna işaret edildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Güncel BES istatistikleri incelendiğinde sistemde olumsuz bir seyir bulunmamaktadır. Aksine, son bir ayda 100 binden fazla net sözleşme artışı gerçekleşmiş ve sisteme ciddi miktarda yeni kaynak girişi olmuştur.

BES, sunduğu devlet katkısı, güven ve istikrar ortamı ile büyümesini güçlü bir şekilde sürdürmektedir. Kamuoyunu asılsız paylaşımlarla yanıltmayı, piyasalarda güvensizlik ve huzursuzluk oluşturmayı amaçlayan spekülatif içeriklere itibar edilmemesi, yalnızca yetkili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."