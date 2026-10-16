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Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 15:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM 13. İnovasyon Haftası Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 15:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM 13. İnovasyon Haftası Programı'nda açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Tekno-oligarklar dünyayı hedef alıyor'' dedi.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bilgi Okunma süresi 6 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM 13. İnovasyon Haftası Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
TİM 13. İnovasyon Haftası Programı
Bilgi Okunma süresi 6 saniyeye düşürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Veri merkezi bulut bilişim ve yapay zeka altyapılarında özel sektörün öncülüğünde en az 10 milyar dolarlık kaynağı hazırlayacağız.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Dün itibariyle başlayan İnovasyon Haftası'nın bu yıl ki temasının insanlığın yeni evresi olarak belirlenmesi son derece anlamlı bulduğum bir konu. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yapay zeka, robotik, biyoteknoloji, veri sistemleri ve otonom teknolojiler başta olmak üzere hayatımızın her alanında köklü değişimler yaşanırken İç dünyamızın bu yeni döneme ne? kadar hazır olduğunun tespiti şüphesiz çok çok önemlidir. Yerinde bir hassasiyetin ifadesidir. Şu bir gerçek ki teknoloji hızlı bir şekilde ilerlerken insan faktörü maalesef dikkate alınmıyor. Daha doğrusu umursanmıyor. İnsanı ve insani değerleri taşlayan bu teknolojinin ne kadar faydalı olacağı kuşkusuz şüphelidir. Bunu özellikle şunun için söylüyorum tarihte olduğu gibi bugün de benzer endişelerin yapay zeka başta olmak üzere birçok yenilik için dile getirildiğini görüyoruz.

Nisan ayında savunma, istihbarat ve güvenlik alanlarında faaliyet gösteren bir veri analiz şirketinin yayınladığı 22 maddelik bildiri insanlık olarak bizi bekleyen tehlikeyi gözler önüne sermiştir. Yüz milyarlarca dolarlık devasa bütçelere hükmeden dünyayı istedikleri şekilde oynayabilecekleri bir yapboz tahtası olarak gören bu zihniyetin insana, hayata ve topluma bakış açısını böylece anlamış olduk.

Türkiye olarak teknoloji yarışında geri kalmak istemiyoruz. Milli teknoloji hamlemizle dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu muazzam bir araştırma, geliştirme ve inovasyon altyapısı inşa ettik. 24 yıl önce sayıları bir elin parmaklarını dahi geçmeyen teknoparklarımızın sayısı bugün 115'e ulaştı. 2002'de 1,2 milyar dolar olan Türkiye'nin araştırma geliştirme harcamalarını 20 milyar dolara çıkardık.

2030'a dek ülkemizden 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını, bunların toplam değerlemesini ise 100 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz. Atatürk Havalimanı terminal binalarını Terminal İstanbul markasıyla dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi haline getiriyoruz. İlk aşamasını devreye aldığımız Terminal İstanbul'u tüm fonksiyonlarıyla 2027'de kullanıma açacağız. Destek enstrümanlarımızı güncelliyor, müteşebbislerimizin ihtiyaçlarına çözüm üreten yeni programları hizmete veriyoruz. Merkez Bankamızın 750 milyar lira tahsis ettiği yatırım taahhütlü avans kredisi programımız bunların en başında yer alıyor.

Bilge dil modelimizle Türkçe yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesini ve farklı sektörlerde yaygınlaşmasını sağlayacağız.

Son dakika haberinin detayları geliyor...

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