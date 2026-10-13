Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti

Ankara'da siyaset gündemi oldukça hareketli geçiyor. Bakanlar, parti liderleri peş peşe temaslar kurarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabul programında beş ülkenin büyükelçisini ağırladı.

5 ÜLKENİN BÜYÜKELÇİSİNİ AĞIRLADI

Hindistan Büyükelçisi Rudra Gaurav Shresth, Mali Büyükelçisi Oumarou Maiga, Hollanda Büyükelçisi Alle Dorhout, El Salvador Büyükelçisi Eduardo Alfonso G. Grande, Nijerya Büyükelçisi Saidu Usman Nasamu Dakingari, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçiler, beraberlerindeki heyet üyeleri ve aile fertleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonrasında Erdoğan, büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.