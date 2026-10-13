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Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 15:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas: Muhammed bin Selman ile görüştü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas: Muhammed bin Selman ile görüştü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 15:32

Cumhurbaşkanı 'ın temasları aralıksız devam ediyor. Erdoğan, Veliaht Prensi ile bir telefonda görüştü.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas: Muhammed bin Selman ile görüştü

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarını kınadığını ve desteklerini yineledi.
Görüşmede bölgemizdeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.
Hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını belirtti.
Bu sınamanın aşılacağına inandığını ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK SALDIRILAR

İki liderin görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas: Muhammed bin Selman ile görüştü

ERDOĞAN, HUSİ SALDIRILARINI KINADI

Erdoğan, olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığımızı belirtti, hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti.

TÜRKİYE, SUUDİ ARABİSTAN'IN YANINDA

Cumhurbaşkanımız önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti.

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#erdoğan
#Türkiye
#suudi arabistan
#muhammed bin selman
#Husi Saldırıları
#Politika
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