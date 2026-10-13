Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları aralıksız devam ediyor. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefonda görüştü.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas: Muhammed bin Selman ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarını kınadığını ve desteklerini yineledi. Görüşmede bölgemizdeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti. Hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını belirtti. Bu sınamanın aşılacağına inandığını ifade etti.

SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK SALDIRILAR

İki liderin görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı.

ERDOĞAN, HUSİ SALDIRILARINI KINADI

Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığımızı belirtti, hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti.

TÜRKİYE, SUUDİ ARABİSTAN'IN YANINDA

Cumhurbaşkanımız önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti.