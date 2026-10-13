Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas: Muhammed bin Selman ile görüştü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları aralıksız devam ediyor. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefonda görüştü.
İki liderin görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı.
Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığımızı belirtti, hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanımız önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti.