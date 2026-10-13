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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 09:11

İsrail, Suudi Arabistan'ın Husilerle çatışmasına dahil olacak mı? Teklif geldi

İsrail basınından Haaretz gazetesi, İsrail'in Suudi Arabistan'ın yanında yer alarak Husilere karşı çatışmalara katılmak istediğini yazdı. İsrail'in bu teklifi üzerine Suudi Arabistan'ın cevabının net olduğu ifade edildi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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İsrail, Suudi Arabistan'ın Husilerle çatışmasına dahil olacak mı? Teklif geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 09:11

Haaretz gazetesinin adı açıklanmayan diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberinde, 'in ABD'nin arabuluculuğunda 'ı, Husilerle olan çatışmada müdahil olmasına izin vermesi yönünde ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Süreç hakkında bilgi sahibi başka bir kaynak ise gazeteye yaptığı açıklamada, amacın "Suudilerle çabaları birleştirmek, ilişkileri geliştirmek ve gelecekteki bir normalleşme anlaşmasının yolunu açmak" olduğunu ifade etti.

İsrail, Suudi Arabistan'ın Husilerle çatışmasına dahil olacak mı? Teklif geldi

İSRAİL'İN MÜDAHALESİ 'TAMAMEN DIŞLANDI'

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İsrail ile kurulacak bir ittifakın ülke kamuoyunda olumsuz yankı uyandırabileceği gerekçesiyle Husilere karşı yürütülen savaşta İsrail'in yardımını alma konusuna ilgi göstermediğini aktaran kaynak, Veliaht Prens'in kesin reddi nedeniyle İsrail'in Yemen'e olası bir askeri müdahale seçeneğinin "tamamen dışlandığını" kaydetti.

Habere ilişkin Suudi Arabistan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Suudi Arabistan'ın Husilerle çatışmasına dahil olacak mı? Teklif geldi

NETANYAHU'DAN KINAMA

İsrail Başbakanı , 11 Ekim’de Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırısını kınayarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemişti.

Netanyahu, Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen korkunç terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"Terörün masumları hedef aldığını, korku ve güvensizlik yaymayı amaçladığını" belirten Netanyahu, terörle kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini kaydetmişti.

Netanyahu ayrıca, "İsrail'in, tehditler karşısında birlik olan, halklarını koruyan, bölgedeki tüm ülkeler için güvenlik, işbirliği ve refaha dayalı bir gelecek inşa etmek için çalışan güçlü bir Orta Doğu temenni ettiğini" ifade etmişti.

İsrail, Suudi Arabistan'ın Husilerle çatışmasına dahil olacak mı? Teklif geldi

SUUDİ ARABİSTAN VE HUSİLER ARASINDAKİ ÇATIŞMA

Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 10 Ekim’de düzenlenen Husi saldırısında farklı uyruklardan 13 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı.

Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı 5 Ekim'den bu yana 10 kez saldırıya uğramış, bu saldırılarda 19 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, uçuş trafiğinde aksamalar ve maddi hasar meydana gelmişti.

Saldırılar, Suudi Arabistan ile İran destekli arasında geçen temmuz ayından bu yana tırmanan ve sivil havacılık tesisleri ile enerji altyapısını hedef alan askeri gerilimin ortasında gerçekleşiyor.

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#israil
#suudi arabistan
#binyamin netanyahu
#husiler
#Haaretz
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