Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin tehlike alarmı vermesinin ardından kentte 3 ayrı patlama sesi duyuldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Husiler Riyad'ı heref aldı: Suudi başkentinde peş peşe 3 patlama sesi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin devreye girmesinin ardından 3 patlama sesi duyuldu ve bu durumun Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bir balistik füzenin engellenmesiyle ilgili olduğu bildirildi. Riyad'da erken uyarı sistemi tehlike alarmı verdi ve ardından 3 ayrı patlama sesi duyuldu. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, erken uyarı sisteminin başkent genelinde devreye girdiğini bildirdi. Görgü tanıkları, uyarıdan sonra şehirde art arda 3 patlama sesi işittiklerini aktardı. Sivil Savunma Müdürlüğü, "tehlikenin geçtiğini" duyurdu ancak olayın niteliği hakkında ayrıntı vermedi. Arap Koalisyonu Sözcüsü, Yemen'deki Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan bir balistik füzenin engellenerek imha edildiğini belirtti.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, erken uyarı sisteminin başkent genelinde devreye girdiği bildirildi.

Görgü tanıkları, uyarının ardından şehirde art arda 3 patlama sesinin işitildiğini aktardı.

Sivil Savunma Müdürlüğü kısa süre sonra ikinci bir açıklama yaparak "tehlikenin geçtiğini" bildirdi ancak olayın niteliğine dair ayrıntı paylaşmadı.

Öte yandan Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan bir balistik füzenin engellenerek imha edildiğini belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

KRAL HALİD HAVALİMANI HEDEF ALINDI

Husiler, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı hedef aldıklarını öne sürdü

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın bugün akşam saatlerinde balistik füzeyle hedef alındığını ve isabetle vurulduğunu iddia etti.

Seri, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt hava üssünün de hedef alındığını ileri sürdü.

Suudi Arabistan havalimanlarına yönelik uçuşların güvenli olmadığını belirten Seri, dünyadaki tüm havayolu şirketlerine, uçuş personelleri ve yolculara Suudi Arabistan havalimanlarına yönelik uçuşların tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu.

Seri, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'deki kutsal bölgelerin havalimanları ve hava sahalarının bu konuda hariç tutulduğunu savundu.