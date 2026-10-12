Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 21:52
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 22:59

Husiler Riyad'ı heref aldı: Suudi başkentinde peş peşe 3 patlama sesi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da tehlike alarmının ardından art arda 3 patlama sesi duyudu. Arap Koalisyonu, Husilerin Riyad'a fırlattığı balistik füzenin engellenerek imha edildiğini açıkladı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Husiler Riyad'ı heref aldı: Suudi başkentinde peş peşe 3 patlama sesi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 21:52
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 22:59

'ın başkenti 'da erken uyarı sisteminin tehlike alarmı vermesinin ardından kentte 3 ayrı patlama sesi duyuldu.

HABERİN ÖZETİ

Husiler Riyad'ı heref aldı: Suudi başkentinde peş peşe 3 patlama sesi

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin devreye girmesinin ardından 3 patlama sesi duyuldu ve bu durumun Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bir balistik füzenin engellenmesiyle ilgili olduğu bildirildi.
Riyad'da erken uyarı sistemi tehlike alarmı verdi ve ardından 3 ayrı patlama sesi duyuldu.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, erken uyarı sisteminin başkent genelinde devreye girdiğini bildirdi.
Görgü tanıkları, uyarıdan sonra şehirde art arda 3 patlama sesi işittiklerini aktardı.
Sivil Savunma Müdürlüğü, "tehlikenin geçtiğini" duyurdu ancak olayın niteliği hakkında ayrıntı vermedi.
Arap Koalisyonu Sözcüsü, Yemen'deki Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan bir balistik füzenin engellenerek imha edildiğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, erken uyarı sisteminin başkent genelinde devreye girdiği bildirildi.

Görgü tanıkları, uyarının ardından şehirde art arda 3 patlama sesinin işitildiğini aktardı.

Sivil Savunma Müdürlüğü kısa süre sonra ikinci bir açıklama yaparak "tehlikenin geçtiğini" bildirdi ancak olayın niteliğine dair ayrıntı paylaşmadı.

Öte yandan Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki tarafından Riyad'a fırlatılan bir balistik füzenin engellenerek imha edildiğini belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

KRAL HALİD HAVALİMANI HEDEF ALINDI

Husiler, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı hedef aldıklarını öne sürdü

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın bugün akşam saatlerinde balistik füzeyle hedef alındığını ve isabetle vurulduğunu iddia etti.

Seri, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt hava üssünün de hedef alındığını ileri sürdü.

Suudi Arabistan havalimanlarına yönelik uçuşların güvenli olmadığını belirten Seri, dünyadaki tüm havayolu şirketlerine, uçuş personelleri ve yolculara Suudi Arabistan havalimanlarına yönelik uçuşların tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu.

Seri, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'deki kutsal bölgelerin havalimanları ve hava sahalarının bu konuda hariç tutulduğunu savundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suudi Arabistan'a yeni saldırı: Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na füze atıldı
Suudi Arabistan'da iki havalimanına saldırı: Türkiye'den sert tepki
Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar: "Haksız kazanç sağlayan bedel ödeyecek"
ETİKETLER
#Riyad
#suudi arabistan
#husiler
#Arap Koalisyonu
#Sivil Savunma Müdürlüğü
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.