Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.40'ta başlayan toplantı 3 saat 20 sürdü.

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HABERİN ÖZETİ Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde gündemdeki fon meselesi ve son dönemde yürütülen faaliyetler değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.40'ta başlayan Kabine Toplantısı 3 saat 20 dakika sürdü. Toplantının ana konusu son günlerde ülke gündemini meşgul eden fon meselesiyle ilgili güncel durum oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ekim'de TBMM'nin 28. dönem 5. yeni yasama yılının açılışına katılarak genel kurula hitap ettiğini hatırlattı. Erdoğan, Meclis çatısı altındaki yasama faaliyetlerinin ilk gün şahit olunan çiğliklere tevessül edilmeden demokratik bir olgunluk içinde sürdürülmesini temenni etti.

"ANA KONU FON MESELESİYDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

-Bugünkü Kabine Toplantımızda önemli konuları istişare ettik. Son günlerde ülke gündemini meşgul eden fon meselesiyle ilgili güncel durum ana konuydu.

-Kabinemizde alınan kararlara geçmeden önce son iki haftada milletimize hizmet yolunda neler yaptığımızı şöyle kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 28. dönem 5. Yeni yasama yılının açılışına katılarak genel kurula hitap ettik. Yeni yasama yılının ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve siyasi partilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Meclisimizin çatısı altında yürütülecek yasama faaliyetlerinin ilk gün şahit olduğumuz çiğliklere tevessül edilmeden demokratik bir olgunluk içinde sürdürülmesini ümit ediyorum.

"HUKUKUN DIŞINA ÇIKAN RAHAT VE HUZURLU OLMAMALI"

-9 Ekim'de İstanbul'da "Adaletin Zirvesi İnsanlık İçin Ortak Sorumluluk" temasıyla düzenlenen uluslararası adalet zirvesine katıldık. Şurası bir gerçek ki bugün suç coğrafyası artık tek bir ülkenin hudutlarıyla sınırlı olmaktan çıkmıştır. İster adi suçlu, ister belediye vurguncusu, ister uyuşturucu tüccarı, isterse terör örgütü mensubu olsun, hukukun dışına çıkan hiç kimse dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzurlu olmamalıdır.

MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNA

-Maltepe'de çöken binada 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat eden vatandaşlarımıza rahmet ailelerine sabır, tedavisi devam edenlere şifa diliyorum. İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesinin hayati önemi bir kez daha kendini göstermiştir.

"İSTANBUL'DA DEPREM GERÇEĞİNİ GÖRMEMEK İHANET"

-İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek İstanbul'a ihanet etmek olur. Şunu bir defa açık açık söylemek durumundayım. Biz her kentsel dönüşüm dediğimizde birilerinin çıkıp ransal dönüşüm diyerek feveran etmesinden artık bıktık, usandık. Kimsenin ideolojik ezberleri dolayısıyla insanımızın hayatıyla oynamaya hakkı yoktur ve olamaz. Bakıyorsunuz kendileri villalarda lüks ve güvenli sitelerde yaşıyor ama söz konusu İstanbul'un yapı stokunun yenilenmesi olunca en fazla bunlar bağırıyor. En çok bunların sesi çıkıyor. En fazla gürültüyü bunlar yapıyor. Bu riyakarlığa artık dur demenin vakti gelmiştir. Hükümet olarak mahalli idareler seviyesinde sergilenen umursamazlığa rağmen kentsel dönüşüm seferberliğimizi hızlandırmakta kararlıyız. Fatih'in emaneti İstanbul'umuzu bu kentsel dönüşüm seferberliğinin adeta başkenti olarak görüyoruz.