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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 10:06

TMSF'den 'fon' ilanı: 75 uzman, denetçi ve avukat alınacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yürütülen fon soruşturmaları ve tasfiye edilecek fonların denetim süreçleri için bir personel alım ilanı yayımladı. Resmi Gazete'de duyurulan ilana göre TMSF; Fon Denetçi Yardımcısı, Fon Uzman Yardımcısı ve Fon Avukatı kadrolarında görevlendirilmek üzere toplam 75 personel istihdam edecek. e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden başlayan başvurular için KPSS, YDS ve 35 yaş şartı bulunuyor. İşte başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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TMSF'den 'fon' ilanı: 75 uzman, denetçi ve avukat alınacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 10:06

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bünyesindeki fon denetimi ve tasfiye süreçlerini yürütmek üzere 75 uzman, denetçi ve avukat alacağını duyurdu. KPSS 70-75 puan şartı ve 35 yaş sınırı aranan alımda başvuru ekranı e-Devlet’te açıldı. 

HABERİN ÖZETİ

TMSF'den 'fon' ilanı: 75 uzman, denetçi ve avukat alınacak

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bünyesindeki fon denetimi ve tasfiye süreçleri için 75 uzman, denetçi ve avukat alımı yapacak.
Alım için KPSS 70-75 puan ve 35 yaş sınırı bulunuyor.
Başvurular 12 Ekim - 30 Ekim 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla yapılacak.
Fon Denetçi Yardımcılığına 200, Fon Uzman Yardımcılığına 900, Fon Avukatlığına ise 400 aday yazılı sınava çağrılacak.
Denetçi ve Uzman Yardımcılığı için yabancı dil (YDS veya e-YDS) şartı aranıyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

TMSF KADRO DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre alım yapılacak 75 kişilik kadro dağılımı ve yazılı sınava çağrılacak aday sayıları şöyle:

  • Fon Denetçi Yardımcılığı: Belirtilen KPSS puan türlerinin birinden en az 75 puan alanlar arasından en yüksek puanlı ilk 200 aday yazılı sınava davet edilecek.
  • Fon Uzman Yardımcılığı: KPSS'den en az 75 puan alanlar arasından en yüksek puanlı ilk 900 aday yazılı sınava girecek.
  • Fon Avukatlığı: Hukuk fakültesi mezunu, avukatlık ruhsatına sahip ve 2026 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan alan ilk 400 aday yazılı sınava çağrılacak.
TMSF'den 'fon' ilanı: 75 uzman, denetçi ve avukat alınacak

BAŞVURU ŞARTLARI NELER? (KPSS, YDS VE YAŞ SINIRO)

Adayların başvurularda taşıması gereken temel kriterler netleşti:

  • Yaş Şartı: Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (1 Ocak 2026) 35 yaşını doldurmamış olmak.
  • Yabancı Dil Şartı: Denetçi ve Uzman Yardımcılığı için 2024, 2025 veya 2026 yıllarında yapılan YDS veya e-YDS'den (İngilizce, Fransızca, Almanca) en az 50 puan almış olmak.
  • Eğitim Şartı: İktisat, İşletme, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Bankacılık ve Finans fakülteleri ile İstatistik, Matematik, Ekonometri, Bilgisayar, Yazılım, Endüstri, Elektrik-Elektronik, Mekatronik mühendislikleri bölümlerinden mezun olmak.
  • Genel Şartlar: Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, iflas veya konkordato ilan etmemiş olmak.

BAŞVURU NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını 12 Ekim – 30 Ekim 2026 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar yapabilecek. Başvurular doğrudan Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr/isealim) veya e-Devlet üzerindeki Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sekmesinden online olarak tamamlanacak.

 

 

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