Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fon krizine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cevdet Yılmaz açıkladı! Fon krizinde çarpıcı detay: Bu kişiler ödeme alamayacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gündemdeki fon krizine ilişkin yürütülen denetimler, tasfiye süreçleri ve ödeme planları hakkında açıklamalarda bulundu. Sorun tespit edilen 7 şirket ve 131 fon karantinaya alınırken, DDK 15 civarı denetmen ve müfettişle sahada çalışma başlattı. Sorunu kabul eden 3 şirketin tasfiye edilmesiyle 46 bin kişinin mağduriyeti giderildi ve 17 fon devreden çıktı. Tasfiye süreçlerinde kamu kaynakları veya kamu garantisi kesinlikle kullanılmayacak; ödemeler TMSF'nin varlıkları nakde dönüştürmesiyle finanse edilecek. Meclis teklifine göre olağanüstü tasfiyelerde 'net yatırım tutarı' (ana para) esas alınarak 1 milyon liraya kadar ödeme yapılması ve küçük yatırımcının önceliklendirilmesi hedefleniyor. Paralar iade edilse dahi hukuk dışı işlemler, piyasa bozucu faaliyetler ve fahiş gelir elde edenlerle ilgili adli soruşturmalar devam edecek.

Fon krizinin hemen başında hızla kontrol altına alındığını aktaran Yılmaz, "Toplamda 15 civarı denetmenle, müfettişle DDK çok yönlü olarak çalışmasını sahada başlatmış durumda" dedi.

Krizin hemen ardından sorunlu fon ve şirketlerin 'karantinaya' alındığını belirten Yılmaz, ödemelerin nasıl yapılacağı ve hesaplanacağına dair detaylı bir bilgi verdi.

"EKONOMİMİZ SAĞLAM"

Yılmaz'ın konuşmasından satır başları:

Ekonominin geneline bakıldığında dünyanın genel durumuna bakıldığında gayet sağlıklı bir şekilde devam ediyoruz. Ekonomimiz sağlam. Büyümemiz devam ediyor. İstihdam artışı devam ediyor. İhracatımız 284 milyar dolara yakın yıllıklandırılmış ihracatımız var.

FON SORUŞTURMASI

Meclis'te Genel Kurulu bilgilendirdik. Kamunun attığı adımlar var, yaptığı çalışmalar var. Fon Rehberi var SPK tarafından yayınlanan. Bu rehberle şeffaflık artırıldı. Bu rehberle sorunlu olan alanlar açığa çıktı. Fon piyasasının belli bir alanında yaşanan sorun genele yayılmaması için karantinaya alındı. Vücuttaki hastalıklı bir yapı var. Bunu alırken vücuda zarar vermeden halletmeye çalışıyoruz. 7 şirket ve 131 fonda sorun vardı. Bunlar karantinaya alındı. Adli süreç devam ediyor. Birçok tutuklu, gözaltı var. Yurt dışı yasakları var, mal varlıklarının dondurulması var. Fahiş kazançlar elde etmiş kişilerle ilgili soruşturmalar devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

İdari tarafında BDDK ve SPK önemli kararlar aldı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu süreci yakından takip ediyor. Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu ilgili tüm otoritelerin oldu. 4 toplantı yaptık. Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanımız tarafından görevlendirildi. Kurum ve kurumlar içindeki sorumlu kişilerin tespiti için çalışılıyor. Toplamda 15 denetmenle sahada çalışma başlatıldı. İdarelerin açıkları ve kişilerin sorumlulukları da açığa çıkarılacak. Tüm kurumların profesyonellerinden de yararlanacak.

"46 BİN KİŞİNİN MAĞDURİYETİ GİDERİLDİ"

131 fon toplam fonun 4,6 oluşturuyor. Meclis grubumuzda konuştuk. Geçtiğimiz hafta açıklandı. 7 şirket ve 131 sorunlu fon var. 3 şirket sorunu kabul etti ve tasfiye edildi. 44 bin yatırımcının ödemesi yapıldı. Tera İş Bankası ile çalışmış. Diğer fonlar Ziraat Bankası ile çalışmış. Buradaki ödemeler yapıldı ve 17 fon devreden çıkmış oldu. Kapalı fonlar da var. Bunları da kendi içinde tasfiye edilecek. Bu şirketlerde işlem tamamlandı mağduriyet giderildi. 46 bin kişinin mağduriyeti giderildi.

"KAMU KAYNAKLARI KULLANILMAYACAK"

Ne olağan ne de olağan dışı tasfiyede kamu kaynakları kullanılmayacak. Sermaye piyasalarında devletin bir güvencesi yok. Bankacılıkta güvencesi var. Kamu garantisi söz konusu değil. Serbest fonlara giderken profesyonel ve nitelikli yatırımcı sözleşmesi imzalanıyor.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Esas aldığımız ana para, net yatırım tutarı diyoruz buna. Olağan tasfiyelerde yatırımcı parasını alıyor. Olağanüstü tasfiyelerde esas aldığımız net yatırım tutarı kavramı var. Nedir bu, siz gittiniz bir fondan pay aldınız. 1 milyon lira para yatırdınız, ana paranız bu. 2 milyon kar ettiniz diyelim, 2 milyonun çektiniz 1 milyon kaldı hesabınızda. Biz size olağanüstü ödemede 1 milyona kadar ödeme yapmayacağız. Çünkü ana paranızı zaten geri almış durumdasınız. Karını daha önce tahsil etmiş olanlar mağdurlar listesinde yer almayacak. Net yatırım tutarı üzerinden ana parayı ödeyecek sistem kurguluyoruz. Meclis'ten henüz geçmedi, yanlış anlaşılmasın. Şu anki teklif itibarıyla anlatıyorum.

https://x.com/tgrthabertv/status/2109554050958020857

1 milyon liraya kadar insanların ana parasını ödeyeceğimiz bir sistem. Genel hükümler yine geçerli, tüm kaynaklar toplandığında kime ne düşerse alacak. 1 milyona kadar almış olanların nihai hak ve yükümlülükleri hesaplanacak ve mahsuplaşılacak. PPF ve küçük yatırımcıyı önceliklendiren durum var kanunda. Büyük kitle burada zaten, nihai rakamlar kısa sürede netleşecektir. Olağanüstü tasfiyeye ilişkin kanun Meclis'ten geçerse burada konuşulan yatırımcı sayısı 100 binin altına düşecektir.

"PARALAR İADE EDİLSE DE SORUŞTURMA DEVAM EDECEK"

TMSF'de çok ciddi yetkiler veriliyor. TMSF'nin bu konudaki çalışmalarıyla bu varlıkların nakde dönüşmesiyle gelecek kaynaklar var. Yatırımcılara verilecek tutarlar bu kaynaklardan finanse edilmiş olacak, herhangi bir kamu kaynağı olmayacak. Belli sayıda para yatıranlar olduğunu duyuyoruz ama kanunla bu süreç hızlanacaktır. İade ile soruşturma dosyaları kapanmıyor, hukuki sorumluluklar var. Hukuk dışı işlem, piyasa bozucu faaliyet yürütme ve fahiş gelir elde etme durumu var. Hukuk dışı işlem söz konusuyla ödeme yapsalar da soruşturma süreci ortadan kalkmaz.

"SERMAYE PİYASALARIMIZ DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM EDECEK"

Yatırımcı ayrı manipülatör, spekülatör ayrı. Biz yıllardır planlarımızda sermaye piyasalarımızı öncelikli gördük, destekledik. Bundan sonra da en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz"