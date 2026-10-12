Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ KYK burs ve kredi başvuruları başladı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. Burs ve kredi başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılacaktır. Başvurular 16 Ekim saat 23.59'a kadar devam edecektir. Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm imkanları ile öğrencilerin yanında olacağını ifade etti.

BAŞVURULAR 16 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm imkanları ile öğrencilerin yanında olacağının altını çizen Bakan Bak, başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirilebileceğini açıkladı.

https://x.com/OA_BAK/status/2109540209163465079

2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında yüksek öğrenim gören Türk vatandaşları burs veya kredi başvurusunda bulunabilecek.