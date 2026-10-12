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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 10:30

KYK burs ve kredi başvuruları başladı

Son dakika haberi: GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a sürecek. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 10:30

Gençlik ve Spor Bakanı , burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

KYK burs ve kredi başvuruları başladı

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı.
Burs ve kredi başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılacaktır.
Başvurular 16 Ekim saat 23.59'a kadar devam edecektir.
Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm imkanları ile öğrencilerin yanında olacağını ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.

BAŞVURULAR 16 EKİM'E KADAR SÜRECEK

'nın tüm imkanları ile öğrencilerin yanında olacağının altını çizen Bakan Bak, başvuruların sistemi üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirilebileceğini açıkladı.

https://x.com/OA_BAK/status/2109540209163465079

2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında yüksek öğrenim gören Türk vatandaşları burs veya kredi başvurusunda bulunabilecek. 

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#E-Devlet
#gençlik ve spor bakanlığı
#osman aşkın bak
#Burs Başvuruları
#Kredi Başvuruları
#Eğitim
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