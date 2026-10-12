KYK burs ve kredi başvuruları başladı

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İstanbul
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm imkanları ile öğrencilerin yanında olacağının altını çizen Bakan Bak, başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirilebileceğini açıkladı.
https://x.com/OA_BAK/status/2109540209163465079
2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında yüksek öğrenim gören Türk vatandaşları burs veya kredi başvurusunda bulunabilecek.