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Emekli promosyonunda tutarlar değişti: İşte banka banka yeni promosyon rakamları

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 10:26
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1
Emekli promosyonunda tutarlar değişti: İşte banka banka yeni promosyon rakamları

Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği Ekim ayı banka promosyon kampanyaları resmi olarak açıklandı. Bankalar arası rekabet tavan yaparken, ek koşullar ve ödüllerle birlikte emeklilerin hesabına yatacak tutar 35 bin TL sınırına ulaştı. 

Maaşını taşıyan veya taahhüt yenileyen SGK emeklileri için İş Bankası'ndan Şekerbank'a, Garanti BBVA'dan Yapı Kredi'ye kadar tüm bankaların güncel promosyon listesi ve şartları haberimizde...

 

2
Emekli promosyonunda tutarlar değişti: İşte banka banka yeni promosyon rakamları

BANKA BANKA EKİM 2026 EMEKLİ PROMOSYON REHBERİ

  • Şekerbank

    • Toplam Promosyon: 35.000 TL'ye varan ödeme.
    • Şartlar: Temel maaş promosyonuna ek olarak vadesiz hesap, kredi kartı (Bonus), sigorta, KMH ve fatura talimatı gibi bankacılık ürünlerinin kullanılması durumunda toplam promosyon tutarı 35 bin TL'ye kadar çıkmaktadır.

     

3
Emekli promosyonunda tutarlar değişti: İşte banka banka yeni promosyon rakamları

  • DenizBank

    • Toplam Promosyon: 30.000 TL'ye varan ödeme (12.000 TL nakit + 18.000 TL ek promosyon).
    • Şartlar: 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren, yeni hesap açan, Kredili Mevduat Hesabı (KMH) açtıran, 2 adet otomatik fatura talimatı veren ve aktif kredi kartı kullanan emeklilere maaş tutarına göre ek promosyon fırsatı sunuluyor. Kampanya 31 Aralık'a kadar geçerlidir.

     

4
Emekli promosyonunda tutarlar değişti: İşte banka banka yeni promosyon rakamları

  • Yapı Kredi

    • Toplam Promosyon: 30.000 TL'ye varan ödeme.
    • Şartlar: 19 Eylül 2025 – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında 3 yıllık SGK promosyon taahhüdü veren tüm emeklilere, ek ödül taahhütnamesi, fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve mobil aktiflik gibi kriterlerle birlikte toplamda 30 bin TL'ye varan nakit ödül sağlanıyor.

     

5
Emekli promosyonunda tutarlar değişti: İşte banka banka yeni promosyon rakamları

  • Garanti BBVA

    • Toplam Promosyon: 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül.
    • Şartlar: 1 - 31 Ekim 2026 tarihleri arasında maaşını taşıyan veya taahhüt veren emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak; Bonus Kart veya Paracard ile 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, Avans Hesap harcamasına 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesine 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus fırsatı sunuluyor.

     

6
Emekli promosyonunda tutarlar değişti: İşte banka banka yeni promosyon rakamları

  • İş Bankası
    • Toplam Promosyon: 25.000 TL'ye varan ödeme (15.000 TL nakit + 10.000 TL ek promosyon).
    • Şartlar: 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında maaşını taşıyan veya taahhüt yenileyen SGK emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 15.000 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor. Ayrıca ilk fatura talimatlarına 2.000 TL, ilk kredi kartı ve bankamatik kartı kullanımına toplam 6.000 TL, kasko/konut sigortası ve BES işlemlerine de ek ödüllerle toplamda 25.000 TL'ye ulaşan fırsatlar sağlanıyor.
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7
Emekli promosyonunda tutarlar değişti: İşte banka banka yeni promosyon rakamları

  • ING

    • Toplam Promosyon: 32.000 TL'ye varan ödeme.
    • Şartlar: SGK emekli maaşını ING'ye taşıyanlar maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanırken, ek nakit promosyon kampanyalarıyla toplamda 32.000 TL'ye varan ödemeden yararlanabiliyor.

     

8
Emekli promosyonunda tutarlar değişti: İşte banka banka yeni promosyon rakamları

  • QNB

    • Toplam Promosyon: 20.000 TL'ye varan nakit promosyon.
    • Şartlar: 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 20.000 TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra, EFT/havale istisnası, aidatsız emekli kredi kartı ve market/eczane harcamalarında yıllık 3.000 TL'ye varan iade imkanları sunuluyor.

     

9
Emekli promosyonunda tutarlar değişti: İşte banka banka yeni promosyon rakamları

  • Halkbank
    • Toplam Promosyon: 12.000 TL.
    • Şartlar: Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

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