Emekli promosyonunda tutarlar değişti: İşte banka banka yeni promosyon rakamları

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İstanbul
Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği Ekim ayı banka promosyon kampanyaları resmi olarak açıklandı. Bankalar arası rekabet tavan yaparken, ek koşullar ve ödüllerle birlikte emeklilerin hesabına yatacak tutar 35 bin TL sınırına ulaştı.
Maaşını taşıyan veya taahhüt yenileyen SGK emeklileri için İş Bankası'ndan Şekerbank'a, Garanti BBVA'dan Yapı Kredi'ye kadar tüm bankaların güncel promosyon listesi ve şartları haberimizde...
BANKA BANKA EKİM 2026 EMEKLİ PROMOSYON REHBERİ
Şekerbank
DenizBank
Yapı Kredi
Garanti BBVA
ING
QNB