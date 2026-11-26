İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan TÜSİAD Başkan Yardımcısı İbrahim İzzet Özilhan, DJ ve müzik yapımcısı Burak Yeter, Pınar Bent, Mehmet Can Karcı, Meltem Özkayan Keklik, Cansu Taşkın, Özden Cerrahoğlu, Muammer Kapucuoğlu, Saghar Shojaei, Işıl Işık Demir, Burhan Karaca, Erdal Bozkuş, Cem Güler, İlknur Şahin ve Seher Grothe Sevdişan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerden Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen diğer 9 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi. Bu kapsamda TÜSİAD Başkan Yardımcısı İbrahim İzzet Özilhan, Pınar Bent, Mehmet Can Karcı, Özden Cerrahoğlu, Işıl Işık Demir, Burhan Karaca, Erdal Bozkuş, Cem Güler ve DJ ve müzik yapımcısı Burak Yeter, adli kontrol; Meltem Özkayan Keklik ise konutu terk etmeme tedbiri şeklindeki adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İlknur Şahin'in gözaltı süresi uzatılırken, Seher Grothe Sevdişan ise savcılık işlemlerinin ardından doğrudan serbest bırakıldı.