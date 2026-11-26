İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması genişliyor. Devam eden soruşturmada gözaltı sayısının arttığı öğrenildi.

DJ BURAK YETER DE GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında 24 şüpheli dün gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti. Bunlardan 10'u nöbetçi hakimliğe sevk edilmiş, şüphelilerden 1'i tutuklanırken 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adliyeye getirilen 14 şüpheli ise ek ifade işlemleri için yeniden emniyete götürülmüştü. Soruşturma kapsamında DJ ve müzik yapımcısı Burak Yeter de gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 25 oldu.