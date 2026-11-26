AGS 15 bin öğretmen ataması başvuru işlemleri akadembasvuru.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öğretmen atamasıyla ilgili heyecanlandıran açıklamasının ardından kontenjan dağılımı beklenmeye başlandı. Özellikle geçtiğimiz yıl en az alımın yapıldığı Almanca, Arapça, Biyoloji, Felsefe, Tarih, Sağlık Hizmetleri, Türk Dili ve Edebiyatı gibi kadrolara daha az kontenjan ayrılmıştı. Geçtiğimiz yıl yapılan atamalarda daha az kontenjan yer alan branşlardan mezun olanlar ise bu yıl daha fazla kontenjan beklentisi içerisine girdi. AGS öğretmen ataması başvuruları değerlendirilirken puan üstünlüğü ve tercih sırası yerleştirmelerde etkili olacak. Milli Eğitim Akademisi’nde hazırlık eğitimine kabul edilen adaylar asıl/yedek olarak duyurulacak. Peki AGS 15 bin öğretmen branş dağılımı 2026 açıklandı mı? İşte, AGS öğretmen ataması başvurularına ilişkin son gelişmeler…

Özetle

HABERİN ÖZETİ AGS 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2026 listesi! AGS 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı, başvurular ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde Akademiye Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarına göre 2026 yılında 15 bin öğretmen ataması yapılacak ve bu atamaların branş dağılımı bu hafta içerisinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AGS sonuçlarına göre 15 bin öğretmen ataması yapılacağını ve branş dağılımının bu hafta açıklanacağını duyurdu. 2027 yılında da ek bir alımla 15 bin öğretmen daha alınacak, böylece 2026-2027 eğitim öğretim yılında toplam 30 bin öğretmen adayı atanacak. AGS öğretmen ataması başvuru işlemleri akadembasvuru.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Atamalarda puan üstünlüğü ve tercih sırası etkili olacak. AGS öğretmen atamalarında kontenjanlar ihtiyaca göre belirleniyor. Geçtiğimiz yıl en az atama yapılan branşlar arasında Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Pazarlama ve Perakende gibi alanlar yer alıyordu.

AGS 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI 2026 AÇIKLANDI MI?

Akademiye Giriş Sınavı’na katılan adayların merakla beklediği açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ndan geldi. AGS sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayı alım duyurusu ve branş dağılımının bu hafta içerisinde açıklanacağını belirten Erdoğan, 2027 yılında ise ek bir alımla 15 bin öğretmen alımı daha yapılacağını açıkladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında böylelikle AGS ile toplam 30 bin öğretmen adayı alımı yapılacak.

AGS öğretmen ataması branş dağılımı ise meb.gov.tr adresinden yayımlanacak ilanla belli olacak. Başvuru tarihleri, başvuru özel ve genel şartlarıyla beraber öğretmen ataması branş dağılımı ilanda yer alacak.

MEB AGS 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

AGS öğretmen atamalarında ihtiyaca göre kontenjan ayrılıyor. Geçtiğimiz yıl yapılan atamalarda en fazla alım din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce, okul öncesi, müzik, özel eğitim, rehberlik, sınıf öğretmenliği gibi kadrolara gerçekleştirilmişti. 15 bin öğretmen atamasında kontenjan sayısının yükselmesi sebebiyle bu branşlara yine ağırlık verilmesi bekleniyor. 2025 yılında yapılan atamalarda branş dağılımı şu şekildeydi:

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ: 2816

ÖZEL EĞİTİM: 1798

İNGİLİZCE: 801

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: 762

OKUL ÖNCESİ: 653

REHBERLİK: 603

TÜRKÇE: 382

FEN BİLİMLERİ: 300

SOSYAL BİLGİLER: 272

AGS HANGİ BRANŞ HANGİ PUAN TÜRÜNDEN ALIM YAPIYOR?

En fazla alım yapılan branşlardan birisi olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi AGSP2-P16 puanıyla alım yaparken İngilizce ise AGS P3-06 puanıyla alım yapmaktadır. Okul öncesi branşı AGS P2-09 puanıyla, özel eğitim branşı AGS P1 puanıyla, rehberlik AGS P2-10 puanıyla, sınıf öğretmenliği branşı ise AGS P2-11 puanıyla, Türkçe AGS P12-15 puanıyla, Sosyal Bilgiler ise AGS P2-P12 puanıyla, Türk Dili ve Edebiyatı ise AGS P2-14 puanıyla öğretmen adayı alımı yapıyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL EN AZ ATAMA YAPILAN BRANŞLAR

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi – 1 kontenjan

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model – 1 kontenjan

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı – 1 kontenjan

Pazarlama ve Perakende – 1 kontenjan

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik – 1 kontenjan

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) – 1 kontenjan

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri – 2 kontenjan

Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı – 2 kontenjan

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi – 2 kontenjan

İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım – 2 kontenjan