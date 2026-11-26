Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesinde 2027 yılı zam senaryoları belli oldu.

Halihazırda net 28 bin 75 lira 50 kuruş olan asgari ücretin; OVP, Merkez Bankası, piyasa anketi, bütçe ve refah payı formüllerine göre ulaşacağı yeni net, brüt ve işverene maliyet tutarları hesaplandı.



İşte milyonları yakından ilgilendiren asgari ücret zammında tüm rakamlar ve detaylar...