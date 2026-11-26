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İstanbul
Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesinde 2027 yılı zam senaryoları belli oldu.
Halihazırda net 28 bin 75 lira 50 kuruş olan asgari ücretin; OVP, Merkez Bankası, piyasa anketi, bütçe ve refah payı formüllerine göre ulaşacağı yeni net, brüt ve işverene maliyet tutarları hesaplandı.
İşte milyonları yakından ilgilendiren asgari ücret zammında tüm rakamlar ve detaylar...
2027 yılı zam pazarlığı öncesinde halihazırda uygulanan rakamlar şöyle:
1. OVP Formülü (Yüzde 28,4 Zam) Orta Vadeli Program (OVP) verileri baz alınarak yapılan yüzde 28,4'lük artış hesabında tablo şu seviyelere taşınıyor:
2. Merkez Bankası Formülü (Yüzde 29,5 Zam) Merkez Bankası beklentileri doğrultusundaki yüzde 29,5'lik zam senaryosunda ortaya çıkan rakamlar:
3. Piyasa Anketi Formülü (Yüzde 30 Zam) Piyasa katılımcılarının yüzde 30'luk artış öngörüsünün masaya gelmesi halinde uygulanacak tutarlar:
4. Bütçe Formülü (Yüzde 33,7 Zam) Bütçe büyüklükleri ve ödenek artışları eksenindeki yüzde 33,7'lik formülde hesaplanan rakamlar:
5. Refah Payı Formülü (Yüzde 35 Zam) Enflasyon farkına ek refah payı eklenmesiyle oluşan yüzde 35'lik en yüksek artış senaryosunda ise rakamlar şu noktaya ulaşıyor:
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Süreç standart takvimde şu adımlarla ilerliyor: