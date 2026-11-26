Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel seçimler için çarpıcı senaryoları değerlendiriyor.

4 PARTİLİ İTTİFAK

Türkiye Gazetesi'nden Berat Temiz'in haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, Terörsüz Türkiye süreciyle başlayan uzlaşının AK Parti, MHP, DEM Parti ve CHP’nin içinde olduğu “Millî Mutabakat Hükûmeti” kurulmasına kadar uzanabileceğini belirtiyor.

TÜRK TİPİ PARLAMENTER SİSTEM İDDİASI

Anayasa değişikliği konusunda da iş birliği yapılabileceğini ifade eden kurmaylar, yarı başkanlık veya “Türk tipi parlamenter sisteme” geçilebileceğini belirtiyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAŞBAKAN KILIÇDAROĞLU

CHP'li kurmaylar, böyle bir senaryoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir dönem daha görevine devam edebileceğini, Kılıçdaroğlu’nun ise başbakanlık görevini üstlenebileceğini öne sürüyor.