UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği "Devler Ligi"nde lig aşamasında 5. hafta maçları oynanıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ CANLI MAÇ ANLATIMI | Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşamasında Fenerbahçe, 5. hafta maçında İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e konuk oluyor. Maç, Stamford Bridge Stadı'nda TSİ 23.00'te İngiliz hakem Michael Oliver tarafından yönetilecek. Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 311. karşılaşmasına çıkacak ve bugüne kadar 123 galibiyet, 69 beraberlik, 118 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 5 puanla 19. sırada yer alıyor. Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde 4 puanla 21. sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel 11'ler açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, dev organizasyondaki 5. hafta maçında İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e konuk oluyor. Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

AVRUPA'DA 311. SINAV

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile mücadele edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 311. karşılaşmasına çıkacak. Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 310 müsabakada 123 galibiyet elde ederken 69 beraberlik aldı. Sahadan 118 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 310 mücadelede rakip fileleri 423 kez havalandırdı, kalesinde 437 gol gördü.

FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında sahasında karşılaştığı Roma ile 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, 2. hafta maçında ise deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 kaybetmişti. Sarı-lacivertliler, 3. hafta maçında ise sahasında ağırladığı Slavia Prag ile 2-2 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, 4. hafta maçında İstanbul'da konuk ettiği Liverpool'u 3-2 mağlup etmişti. Fenerbahçe, "Devler Ligi"nde 5 puanla 19. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 31 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü. Topladığı 20 puanla ligde 6. sırada bulunan Fenerbahçe, son maçında deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor ile 2-2 berabere kalmıştı.

SHAKHTAR DONETSK'İN SON DURUMU

Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donertsk, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı PSV ile 1-1 berabere kalırken 2. hafta maçında sahasında ağırladığı AEK'i 3-1 mağlup etmişti. Shakhtar Donetsk, 3. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Inter'e ve 4. hafta maçında sahasında ağırladığı Sporting'e 1-0'lık skorlarla mağlup olmuştu. Shakhtar Donetsk, "Devler Ligi"nde 4 puanla 21. sırada yer alıyor.

Shakhtar Donetsk, bu sezon Ukrayna Ligi'nde oynadığı 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Shakhtar Donetsk, bu maçlarda 23 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü. Topladığı 30 puanla ligde liderlik koltuğunda oturan Shakhtar Donetsk, son maçında sahasında ağırladığı Livyi Bereh ile 1-1 berabere kalmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Nazaryna, Ocheretko, Gomes, Santana, Mendoza, Traore

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Guendouzi, Kante, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Vedat Muric

SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE CANLI MAÇ ANLATIMI

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.