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İstanbul
Aylardır devam eden fon soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanırken ortaya konan deliller, MASAK raporları ve ifadeler sürecin gittikçe genişlemesini beraberinde getirdi.
Adeta bir borsa vurgununa dönen ve haksız kazançların yanında şaibesiz yatırım yapmaya çalışan vatandaşların mağdur olduğu bir sonuç ortaya çıkaran konuda önemli bir aşama daha kaydediliyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Adalet Bakanı Gürlek ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ortak bir basın toplantısı yaparak fon meselesine ilişkin son durum hakkında bilgi verecek, basın mensuplarının sorularını cevaplandıracak.
Beklenen toplantı 26 Kasım Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.