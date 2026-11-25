Aylardır devam eden fon soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanırken ortaya konan deliller, MASAK raporları ve ifadeler sürecin gittikçe genişlemesini beraberinde getirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fon vurgunuyla ilgili ortak basın toplantısı! Cevdet Yılmaz, Akın Gürlek ve Mehmet Şimşek katılacak Aylardır devam eden fon soruşturmasına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Adalet Bakanı Gürlek ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ortak basın toplantısı düzenleyecek. Fon soruşturması deliller, MASAK raporları ve ifadelerle genişlemeye devam etmektedir. Süreçte haksız kazançların yanında şaibesiz yatırım yapmaya çalışan vatandaşların da mağdur olduğu belirtilmiştir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Adalet Bakanı Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, fon meselesine ilişkin son durum hakkında bilgi verip soruları yanıtlayacaktır. Ortak basın toplantısı, 26 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

Adeta bir borsa vurgununa dönen ve haksız kazançların yanında şaibesiz yatırım yapmaya çalışan vatandaşların mağdur olduğu bir sonuç ortaya çıkaran konuda önemli bir aşama daha kaydediliyor.

KÜLLİYE'DE SAAT 19.00'DA KAMERALARIN KARŞISINDA BİLGİ VERECEKLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Adalet Bakanı Gürlek ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ortak bir basın toplantısı yaparak fon meselesine ilişkin son durum hakkında bilgi verecek, basın mensuplarının sorularını cevaplandıracak.

Beklenen toplantı 26 Kasım Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.