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İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek. Kritik toplantının saat 14.00 sıralarında başlaması bekleniyor. MGK toplantısının ardından alınan kararlara ilişkin sonuç bildirisi yayımlanacak.
Toplantının ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye süreci olacak. Terör örgütü PKK'nın sahadaki silah bırakma adımları, MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yakından takip ediliyor. Kurul, sahada yaşanan son gelişmeler konusunda bilgilendirilecek.
Türkiye sınırlarının terörden arındırılması için çalışmalar devam ederken, sınır ötesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor.
Irak hükümetinin Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve terör örgütü PKK unsurlarının varlığına son verilmesi yönünde attığı adımlar takdir ediliyor.
Suriye'de de terör örgütü SDG'nin meşru hükümete entegrasyon süreci kapsamında gelinen son aşamaya ilişkin değerlendirmeler yapılması öngörülüyor. Bu kapsamda Irak ve Suriye'deki son gelişmelerin MGK'da gündeme gelmesi bekleniyor.
Soykırımcı İsrail'in bölgesel istikrar ve güvenliği tehlikeye atan adımları, Gazze'de ateşkes ihlalleri ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması konusunda gelinen son durum toplantıda istişare edilecek.
Mekke Anlaşması kapsamında bölge ülkeleriyle atılabilecek ortak askeri iş birliği adımlarının gündeme alınacağı toplantıda, Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırı dalgasının bölgesel istikrara etkileri de değerlendirilecek.
MGK'da görüşülecek bir diğer konu ise Ege ve Doğu Akdeniz olacak. Türkiye ile Libya'nın 2019'da imzaladığı deniz yetki alanları mutabakatı 20 Ekim'de Libya Temsilciler Meclisi tarafından da onaylandı. "Tek Libya" politikasına yönelik müzakerelerin bu kapsamda masada olması bekleniyor.
Ayrıca, Türkiye ile KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla alınabilecek önlemler de toplantıda ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor.