Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek. Kritik toplantının saat 14.00 sıralarında başlaması bekleniyor. MGK toplantısının ardından alınan kararlara ilişkin sonuç bildirisi yayımlanacak.

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HABERİN ÖZETİ MGK Beştepe'de toplanıyor: Ana gündem Terörsüz Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Milli Güvenlik Kurulu'nda Terörsüz Türkiye süreci, bölgesel gelişmeler ve Doğu Akdeniz'deki haklar ele alınacak. Toplantının ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye süreci ve terör örgütü PKK'nın sahadaki silah bırakma adımları olacak. Irak hükümetinin Sincar'daki adımları ve Suriye'de terör örgütü SDG'nin meşru hükümete entegrasyon sürecindeki son aşama değerlendirilecek. İsrail'in adımları, Gazze'deki ateşkes ihlalleri ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması istişare edilecek. Mekke Anlaşması kapsamındaki askeri iş birliği adımları ile Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının etkileri görüşülecek. Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Libya ile imzalanan mutabakat ve Türkiye ile KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunması masada olacak.

GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Toplantının ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye süreci olacak. Terör örgütü PKK'nın sahadaki silah bırakma adımları, MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yakından takip ediliyor. Kurul, sahada yaşanan son gelişmeler konusunda bilgilendirilecek.

IRAK VE SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Türkiye sınırlarının terörden arındırılması için çalışmalar devam ederken, sınır ötesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Irak hükümetinin Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve terör örgütü PKK unsurlarının varlığına son verilmesi yönünde attığı adımlar takdir ediliyor.

Suriye'de de terör örgütü SDG'nin meşru hükümete entegrasyon süreci kapsamında gelinen son aşamaya ilişkin değerlendirmeler yapılması öngörülüyor. Bu kapsamda Irak ve Suriye'deki son gelişmelerin MGK'da gündeme gelmesi bekleniyor.

BÖLGESEL İSTİKRAR

Soykırımcı İsrail'in bölgesel istikrar ve güvenliği tehlikeye atan adımları, Gazze'de ateşkes ihlalleri ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması konusunda gelinen son durum toplantıda istişare edilecek.

MEKKE İTİFAKI

Mekke Anlaşması kapsamında bölge ülkeleriyle atılabilecek ortak askeri iş birliği adımlarının gündeme alınacağı toplantıda, Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırı dalgasının bölgesel istikrara etkileri de değerlendirilecek.

TÜRKİYE'NİN EGE VE DOĞU AKDENİZ'DEKİ HAKLARI

MGK'da görüşülecek bir diğer konu ise Ege ve Doğu Akdeniz olacak. Türkiye ile Libya'nın 2019'da imzaladığı deniz yetki alanları mutabakatı 20 Ekim'de Libya Temsilciler Meclisi tarafından da onaylandı. "Tek Libya" politikasına yönelik müzakerelerin bu kapsamda masada olması bekleniyor.

Ayrıca, Türkiye ile KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla alınabilecek önlemler de toplantıda ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor.