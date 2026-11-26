İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında oyuncu Özcan Deniz, Burcu Özberk, Murat Ceylan, Murat Başoğlu ve Deniz Çakır'ın da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltına alınan 24 şüpheliden 9'u ise adli kontrolle serbest bırakılırken, ünlü isimlerin verdiği ifadeler de ortaya çıktı.

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HABERİN ÖZETİ Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in ifadeleri ortaya çıktı: Dikkat çeken 'mal varlığı' açıklaması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı ve ifadeleri ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında aralarında oyuncu Özcan Deniz, Burcu Özberk, Murat Ceylan, Murat Başoğlu ve Deniz Çakır'ın da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. Gözaltına alınan 24 şüpheliden 9'u adli kontrolle serbest bırakıldı. Özcan Deniz, uyuşturucu kullanmadığını, kullanan insanlarla aynı ortamda bulunmadığını belirterek tüm suçlamaları reddetti ve mal varlığında 7-8 gayrimenkul ile bir aracının olduğunu açıkladı. Oyuncu Deniz Çakır, reçeteli ilaç kullandığını ancak uyuşturucu madde kullanmadığını savundu. Oyuncu Burcu Özberk, uyuşturucu madde veya yeşil reçeteli herhangi bir madde kullanmadığını belirterek suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

ÖZCAN DENİZ UYUŞTURUCU İDDALARINA CEVAP VERDİ

Yaklaşık 35 yıldır profesyonel olarak sanatçılık yaptığını belirten Özcan Deniz, kalp rahatsızlığı nedeniyle raporlu ilaçlar kullandığını belirtti. 'Uyuşturucu kullanmıyorum, kullanan insanlarla da aynı ortamda bulunmadım' diyen Deniz, tüm suçlamaları reddetti. Deniz ifadesinde "Ben yaklaşık 35 yıldır profesyonel sanatçılık yapmaktayım. Ben kesinlikle uyuşturucu kullanmıyorum, kullanan insanlarla da aynı ortamda bulunmadım, uyuşturucu satan veya bu konuda aracı olan insanlarla doğrudan veya dolaylı bir şekilde hiçbir zaman bağlantım olmadı. Talihsiz bir şekilde gözaltına alınmam beni çok üzmüştür, vermiş olduğum kan ve saç tahlilleri sonucu bu durumun ortaya çıkacağına eminim. Ben kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım, satmadım satışına aracılık etmedim." dedi.

MAL VARLIĞINI DA AÇIKLADI

Öte yandan Deniz mal varlığını da açıkladı. Borsa ve fonlarda adına kayıtlı herhangi bir hesabın bulunmadığını belirten Deniz, 7-8 gayrimenkulü ve bir aracı olduğunu söyledi.

Özcan Deniz'in ifadesi şu şekilde:

Borsada, fonda adıma kayıtlı hesap yoktur. Bu uygulamalarla hiçbir zaman işim olmadı. Adıma kayıtlı 7-8 tane gayrimenkul ve 1 de araç vardır. Yaklaşık 2 yıldır kalp rahatsızlığım var, raporlu ilaçlarım var, bunları kullanmaktayım.

DENİZ ÇAKIR: UYUŞTURUCU MADDE KULLANMADIM

Oyuncu Deniz Çakır ise verdiği ifadede reçeteli ilaç kullandığını ancak uyuşturucu madde kullanmadığını savundu.

Çakır, "İfademde de beyan ettiğim üzere reçeteli olarak kullandığım ilaçlarım bulunmaktadır. Bunun haricinde hiçbir şekilde uyuşturucu madde kullanmadım." ifadelerini kullandı.

BURCU ÖZBERK: KULLANMAM, KULLANILAN ORTAMDA BULUNMAM

Oyuncu Burcu Özberk ise Kayseri'den İstanbul'a geldiği sırada havalimanında gözaltına alındığını anlatarak suçlamaları reddetti. Uyuşturucu kullanmadığını söyleyen ünlü oyuncu "Ben uyuşturucu madde veya yeşil reçeteli herhangi bir madde kullanmam" dedi.

Özberk'in ifadesi şu şekilde:

"Genelde yoğun olarak dizi çekimleri olur. Onun için işten eve evden işe olarak çalışırım. Bu nedenle geceleri genelde dışarı çıkmam. Dolayısıyla uyuşturucu içilen ortamlarda da bulunmadım, bulunmadım. Ben uyuşturucu madde veya yeşil reçeteli herhangi bir madde kullanmam. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum"