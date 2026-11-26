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UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında oyuncu Özcan Deniz, Burcu Özberk, Murat Ceylan, Murat Başoğlu ve Deniz Çakır'ın da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltına alınan 24 şüpheliden 9'u ise adli kontrolle serbest bırakılırken, ünlü isimlerin verdiği ifadeler de ortaya çıktı.
Yaklaşık 35 yıldır profesyonel olarak sanatçılık yaptığını belirten Özcan Deniz, kalp rahatsızlığı nedeniyle raporlu ilaçlar kullandığını belirtti. 'Uyuşturucu kullanmıyorum, kullanan insanlarla da aynı ortamda bulunmadım' diyen Deniz, tüm suçlamaları reddetti. Deniz ifadesinde "Ben yaklaşık 35 yıldır profesyonel sanatçılık yapmaktayım. Ben kesinlikle uyuşturucu kullanmıyorum, kullanan insanlarla da aynı ortamda bulunmadım, uyuşturucu satan veya bu konuda aracı olan insanlarla doğrudan veya dolaylı bir şekilde hiçbir zaman bağlantım olmadı. Talihsiz bir şekilde gözaltına alınmam beni çok üzmüştür, vermiş olduğum kan ve saç tahlilleri sonucu bu durumun ortaya çıkacağına eminim. Ben kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım, satmadım satışına aracılık etmedim." dedi.
Öte yandan Deniz mal varlığını da açıkladı. Borsa ve fonlarda adına kayıtlı herhangi bir hesabın bulunmadığını belirten Deniz, 7-8 gayrimenkulü ve bir aracı olduğunu söyledi.
Özcan Deniz'in ifadesi şu şekilde:
Borsada, fonda adıma kayıtlı hesap yoktur. Bu uygulamalarla hiçbir zaman işim olmadı. Adıma kayıtlı 7-8 tane gayrimenkul ve 1 de araç vardır. Yaklaşık 2 yıldır kalp rahatsızlığım var, raporlu ilaçlarım var, bunları kullanmaktayım.
Oyuncu Deniz Çakır ise verdiği ifadede reçeteli ilaç kullandığını ancak uyuşturucu madde kullanmadığını savundu.
Çakır, "İfademde de beyan ettiğim üzere reçeteli olarak kullandığım ilaçlarım bulunmaktadır. Bunun haricinde hiçbir şekilde uyuşturucu madde kullanmadım." ifadelerini kullandı.
Oyuncu Burcu Özberk ise Kayseri'den İstanbul'a geldiği sırada havalimanında gözaltına alındığını anlatarak suçlamaları reddetti. Uyuşturucu kullanmadığını söyleyen ünlü oyuncu "Ben uyuşturucu madde veya yeşil reçeteli herhangi bir madde kullanmam" dedi.
Özberk'in ifadesi şu şekilde:
"Genelde yoğun olarak dizi çekimleri olur. Onun için işten eve evden işe olarak çalışırım. Bu nedenle geceleri genelde dışarı çıkmam. Dolayısıyla uyuşturucu içilen ortamlarda da bulunmadım, bulunmadım. Ben uyuşturucu madde veya yeşil reçeteli herhangi bir madde kullanmam. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum"