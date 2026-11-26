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İstanbul
ABD’de yapay zekâ özelliği bulunan oyuncaklara 5 yıl yasak getirildi. Bu oyuncaklara sahip kişiler, oyuncakların, çocuklarla cinsel içerikli konuları konuştuğunu bunun yanı sıra ise evdeki kibritin yerini söylemek gibi zarar verici bilgiler yaydığını ifade etti.
Valiliğin paylaştığı test sonuçları, oyuncaklarda ebeveyn kontrolünün bulunmadığını ya da oldukça kısıtlı olduğunu ortaya koydu. Sohbet süresi uzadıkça güvenlik önlemlerinin etkisini yitirdiği, bazı oyuncakların ise çocukların seslerini kaydedebildiği ve yüzlerini tarayabildiği ifade edildi.
İmzalanan yasayı Eyalet Başsavcısı Letitia James’in ofisi uygulayacak. Kural ihlali yapan şirketlere ise her ihlal için günde 15 bin dolara kadar para cezası uygulanacak.
Yasa tasarısı, Senatör Andrew Gounardes ve Eyalet Meclisi üyesi Rebecca Kassay tarafından hazırlandı. Valilik tarafından paylaşılan açıklamaya göre iki isim, beş yıllık sürenin yapay zekâ destekli oyuncakların çocuklar üzerindeki etkilerini araştırmak ve bu alanda kalıcı düzenlemeler oluşturmak amacıyla kullanılmasını istedi.
Kassay, yasa teklifinin eyalet senatosu ve meclisinde neredeyse oybirliğiyle kabul edildiğini belirtti. Valilik ise düzenlemenin, eyalette daha önce yapay zekâ destekli arkadaşlık uygulamalarına yönelik hayata geçirilen güvenlik önlemlerinin devamı niteliğinde olduğunu açıkladı.