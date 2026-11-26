ABD’de yapay zekâ özelliği bulunan oyuncaklara 5 yıl yasak getirildi. Bu oyuncaklara sahip kişiler, oyuncakların, çocuklarla cinsel içerikli konuları konuştuğunu bunun yanı sıra ise evdeki kibritin yerini söylemek gibi zarar verici bilgiler yaydığını ifade etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yapay zeka destekli oyuncaklar yasaklandı! Sebebini duyan hak verdi ABD'de yapay zeka özellikli oyuncaklara, çocuklarla cinsel içerikli konuşmaları ve zarar verici bilgi yaymaları gibi nedenlerle 5 yıl yasak getirildi. Oyuncalarda ebeveyn kontrolünün olmadığı veya çok kısıtlı olduğu, sohbet süresi uzadıkça güvenlik önlemlerinin azaldığı belirtildi. Bazı oyuncakların çocukların seslerini kaydedebildiği ve yüzlerini tarayabildiği ifade edildi. Kural ihlali yapan şirketlere her ihlal için günde 15 bin dolara kadar para cezası uygulanacak. Yasak, yapay zeka destekli oyuncakların çocuklar üzerindeki etkilerini araştırmak ve kalıcı düzenlemeler oluşturmak amacıyla 5 yıl süreyle değerlendirilecek.

SOHBET İLERLEDİKÇE GÜVENLİK GERİLEDİ

Valiliğin paylaştığı test sonuçları, oyuncaklarda ebeveyn kontrolünün bulunmadığını ya da oldukça kısıtlı olduğunu ortaya koydu. Sohbet süresi uzadıkça güvenlik önlemlerinin etkisini yitirdiği, bazı oyuncakların ise çocukların seslerini kaydedebildiği ve yüzlerini tarayabildiği ifade edildi.

GÜNDE 15 BİN DOLAR PARA CEZASI

İmzalanan yasayı Eyalet Başsavcısı Letitia James’in ofisi uygulayacak. Kural ihlali yapan şirketlere ise her ihlal için günde 15 bin dolara kadar para cezası uygulanacak.

5 YIL DEĞERLENDİRİLECEK

Yasa tasarısı, Senatör Andrew Gounardes ve Eyalet Meclisi üyesi Rebecca Kassay tarafından hazırlandı. Valilik tarafından paylaşılan açıklamaya göre iki isim, beş yıllık sürenin yapay zekâ destekli oyuncakların çocuklar üzerindeki etkilerini araştırmak ve bu alanda kalıcı düzenlemeler oluşturmak amacıyla kullanılmasını istedi.

Kassay, yasa teklifinin eyalet senatosu ve meclisinde neredeyse oybirliğiyle kabul edildiğini belirtti. Valilik ise düzenlemenin, eyalette daha önce yapay zekâ destekli arkadaşlık uygulamalarına yönelik hayata geçirilen güvenlik önlemlerinin devamı niteliğinde olduğunu açıkladı.

