Magazin kulislerinde ve sosyal medya paylaşımlarında gündeme gelen iddiaya göre Derya Uluğ'un özel tasarım gelinliğinin fiyatı tam 680 bin TL. Son dönemde ünlü isimlerin düğünlerinde tercih ettikleri kıyafetler ve organizasyon detayları sık sık gündem olurken, Uluğ'un gelinliği de bu kez fiyatıyla dikkatleri üzerine çekti.

DERYA ULUĞ'UN BEĞENİLMEYEN GELİNLİĞİNİN FİYATI PES DEDİRTTİ

Özel dikim olduğu belirtilen gelinliğin 680 bin TL'lik bedeli, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumlara neden oldu. Bir kesim böylesine özel bir gün için tercih edilen gelinliğin yüksek fiyatlı olmasını doğal karşılarken, diğer kesim ise bu rakamın oldukça yüksek olduğunu savundu.

SOSYAL MEDYADA GELİNLİK TARTIŞMASI

Derya Uluğ'un gelinliğiyle ilgili paylaşımların ardından sosyal medyada yorumlar peş peşe geldi. Özellikle 680 bin TL olduğu iddia edilen fiyat, kullanıcıların en çok üzerinde durduğu ayrıntılardan biri oldu. Gelinlik konusunda herkesin zevkinin farklı olduğunu belirten kullanıcılar, tasarımın kişisel tercihlere göre değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Bazı yorumlarda ise yüksek fiyatın gelinliğin beğenilmesi için tek başına yeterli olmadığına dikkat çekildi.

BEĞENMEYENLER DE VAR, FİYATINI SAVUNANLAR DA

Gelinlik söz konusu olduğunda kişisel zevkler ön plana çıkıyor. Kimi gelin adayları gösterişli ve dikkat çekici modelleri tercih ederken kimi daha sade ve klasik tasarımlardan yana oluyor.

Bu nedenle Derya Uluğ'un gelinliği hakkında yapılan yorumların birbirinden farklı olması da şaşırtıcı değil. Bir grup sosyal medya kullanıcısı gelinliğin modelini kendi tarzına yakın bulmadığını belirtirken, bazıları ise özel gün için seçilen kıyafetin kişinin kendi beğenisine hitap etmesinin yeterli olduğunu savundu.

NE ZAMANDIR BİRLİKTELERDİ?

Derya Uluğ ve Asil Gök, 2016 yılından bu yana birlikte olan ve yaklaşık 10 yıllık bir ilişki yaşayan bir çift. Derya Uluğ, Türk pop müziğinin tanınan şarkıcılarından biridir; güçlü sesi ve hit şarkılarıyla müzik dünyasında yer edinmiştir. Asil Gök ise müzisyen, besteci, aranjör ve gitaristtir.

Aynı zamanda Derya Uluğ'un müzik çalışmalarında da yer almış, onunla birlikte sahne ve stüdyo çalışmalarında bulunmuştur. Hem özel hayatlarında hem de müzik kariyerlerinde birbirlerine destek olan çift, uzun yıllardır ilişkilerini sürdürmektedir.

