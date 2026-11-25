Uzun senelerdir birlikte olan Derya Uluğ ve Asil Gök çiftinin beklenen düğünü bu akşam yapılıyor. Çiftin heyecanlı anları ise kameralara yansıdı. Magazin gündeminde yer alan samimi ve enerjik çiftin düğünün yapılacağı oteldeki ilk karşılaşması ise yüzleri güldürdü.

DERYA ULUĞ VE ASİL GÖK EVLENİYOR

Bir süredir birlikte olan Derya Uluğ ve Asil Gök çiftinin özel günü için geri sayım başladı. Yaklaşık 10 senedir birlikte olan çifte sürekli sorulan "Evlilik ne zaman?" sorusunun cevabı geldi.

Samimi ve enerjik tavırları ile dikkat çeken çift, bu akşam evleniyor. Düğünün yapılacağı yere gelen Derya Uluğ, Asil Gök ile ilk karşılaşmada samimi görüntüler verdi. İkilinin heyecanlı ve duygusal gününde tüm sevdikleri de yanında oluyor.

DÜĞÜN YERİNDE İLK KARŞILAŞMA YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Düğünün yapılacağı otele giriş yapması beklenen Derya Uluğ, kapıda karşılandı. Müstakbel eşi Asil Gök, kapıda heyecanlı bir şekilde Derya Uluğ'u bekledi. O anlar kameralara yansırken, hayranlarının yüzünü güldüren görüntüler ortaya çıktı. Çift, düğün hazırlıkları için otelde yerini aldı ve geri sayım başladı.

Uluğ, düğün hazırlıkları için otele gelirken tercih ettiği kombini ile görenlerden tam not aldı. Derin V yakalı ve uzun kollu bluz tercih eden isim, yüksek beli olan, vücuda oturan ve İspanyol paça kesimli pantolon ile kombinini tamamladı. Sade ve şık görünümü ise sosyal medyada gündeme yerleşti.

DERYA ULUĞ ASİL GÖK EVLİ Mİ?

10 senedir sevgili olan çiftin beklenen düğünü bugün gerçekleşiyor. Geçtiğimiz haziran ayında düzenledikleri davet ile yüzüklerini takan çiftin düğünü 25 Kasım akşamı yapılacak. Çiftin nişanına dair fotoğraflar ise sosyal medyada ses getirmişti.

DERYA ULUĞ ASİL GÖK NE ZAMANDIR BİRLİKTE?

Müzik dünyasında çeşitli rekorlar kıran ikilinin sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar beğeni topluyor. İkili yaklaşık 10 senedir birlikte olurken, beklenen düğün 25 Kasım akşamı gerçekleşiyor.

Uzun senelerdir birlikte olan çiftin eğlenceli ve samimi anları Instagram hesabında yüzleri güldürüyor. Çift, Haziran ayında nişanlanarak yüzükleri takmıştı. Sevdikleri ile beraber güzel bir gün geçiren çiftin nişan fotoğrafları ise beğeni yağmuruna tutuldu.