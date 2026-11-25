Derya Uluğ ve Asil Gök, düğün törenleriyle gündeme geldi. Uzun yıllardır birlikte olan ünlü çiftin mutlu gününde sanat ve magazin dünyasından çok sayıda isim bir araya geldi. Düğüne katılan Reynmen ise yaptığı açıklamayla gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Derya Uluğ ve Asil Gök'ün evlendiğini öğrenince şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü şarkıcı, çifti zaten evli zannettiğini söyledi.

REYMEN’DEN ŞAŞIRTAN İTİRAF!

Derya Uluğ ve Asil Gök, uzun süredir devam eden birlikteliklerini düğün töreniyle taçlandırdı. Ünlü çiftin mutlu gününe katılan isimler arasında şarkıcı Reynmen de vardı. Düğünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Reynmen, yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Derya Uluğ ve Asil Gök'ü zaten evli sandığını söyleyen ünlü şarkıcı, çiftin evlilik haberinin kendisi için de sürpriz olduğunu dile getirdi.

Reynmen, “ Sonunda ben onları ilk tanıdığımda evli zannediyordum. Uzun yıllardır birliktelermiş. Onlara sürpriz olduğu kadar bana da sürpriz oldu” sözleriyle şaşkınlığını esprili bir şekilde ifade etti. Samimi açıklamasıyla dikkat çeken Reynmen, düğünün en çok konuşulan anlarından birine imza attı. Derya Uluğ ve Asil Gök'ün mutluluğuna ortak olan ünlü isim, sözleriyle davetlilere de tebessüm ettirdi.

REYNMEN, EŞİ EMİRE CANSU KURTARAN’IN ŞIKLIĞI GÖZ KAMAŞTIRDI

Reynmen, eşi Emire Cansu Kurtaran ile Derya Uluğ ve Asil Gök'ün düğününe katıldı. Ünlü çift, gecede şıklıklarıyla dikkat çekerken özellikle Emire Cansu Kurtaran'ın tarzı davetlilerin ilgisini çekti.

Tercih ettiği zarif kombiniyle göz kamaştıran Kurtaran, düğünün öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Reynmen ile eşi Emire Cansu Kurtaran, geceye birlikte katılarak mutlu görüntüleriyle objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcının eşi, sade ve şık tarzıyla davetin dikkat çekti.