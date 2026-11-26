Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli kış turizmi ve tarih merkezlerinden Erzurum’da etkili olan kar yağışı, kent genelinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Öte yandan, Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi de yağan karla birlikte tamamen beyaza büründü. Çam ağaçlarının üzerinde biriken kar ve sisin oluşturduğu atmosfer, bölgede eşsiz görüntüler sundu. Şehrin simgelerinden birisi olan yüksekten atlama kuleleri de karlı manzarasıyla dikkatleri çekti.