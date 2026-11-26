Kar yağışı gece boyu sürdü, şehir beyaza büründü: İşte kartpostallık manzaralar

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli kış turizmi ve tarih merkezlerinden Erzurum’da etkili olan kar yağışı, kent genelinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Öte yandan, Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi de yağan karla birlikte tamamen beyaza büründü. Çam ağaçlarının üzerinde biriken kar ve sisin oluşturduğu atmosfer, bölgede eşsiz görüntüler sundu. Şehrin simgelerinden birisi olan yüksekten atlama kuleleri de karlı manzarasıyla dikkatleri çekti.