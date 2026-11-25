Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Shakhtar Donetsk ile İngiltere'de kozlarını paylaşacak. Chelsea'nin iç saha karşılaşmalarına ev sahipliği yapan Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak. İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver'ın düdük çalacağı karşılaşmada sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarındaki mücadelesini sürdürecek. Liverpool karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından sahaya çıkacak Fenerbahçe'de gözler, Shakhtar Donetsk karşılaşmasına çevrildi. Fenerbahçe kalan ŞL maçları, fikstürü belli oldu. İşte Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçları, tarihleri ve saatleri…

FENERBAHÇE BU AKŞAM SHAKHTAR İLE KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Shakhtar Donetsk ile karşılaşmak üzere İngiltere'de sahaya çıkacak. Londra'da bulunan Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Chelsea'nin maçlarını oynadığı statta gerçekleştirilecek karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver görev yapacak. Oliver'ın yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Böylece karşılaşmanın hakem kadrosu da belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, toplam 5 puan topladı. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçların ardından lig sıralamasında 22. basamakta bulunuyor. Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşılaşmasına ligde İngiliz temsilcisi Liverpool karşısında aldığı galibiyetin ardından çıkacak. Son maçında Liverpool'u sahasında konuk eden sarı-lacivertliler, iki kez geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanmayı başarmıştı.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk ise savaş nedeniyle karşılaşmalarını Ukrayna'da oynayamıyor. Ukrayna temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 4 maçında 4 puan elde etti ve sıralamada 24. sırada yer aldı. Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasındaki mücadele, iki takımın da Avrupa organizasyonundaki beşinci karşılaşması olacak.

FENERBAHÇE'NİN SONRAKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI KİMLE, NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşılaşmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki mücadelesinde Avusturya temsilcisi LASK ile karşı karşıya gelecek. 9 Aralık 2026 tarihinde oynanacak karşılaşma, saat 23.00'te başlayacak. Deplasmanda gerçekleştirilecek mücadelede sarı-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki altıncı maçına çıkacak.

LASK karşılaşmasının ardından Fenerbahçe, Ocak 2027'de organizasyondaki mücadelesine devam edecek.

FENERBAHÇE KALAN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta karşılaşması için Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin lig aşamasında oynayacağı maçlar, Aralık 2026 ve Ocak 2027 tarihlerine yayılıyor. Sarı-lacivertlilerin Shakhtar Donetsk mücadelesinin ardından programında üç karşılaşma daha bulunuyor.

Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk karşılaşmasından sonra oynayacağı üç maçın tarihleri, rakipleri ve maçın gerçekleştirileceği saha bilgileri şöyle:

9 Aralık 2026, 23.00: LASK - Fenerbahçe (Deplasman)

20 Ocak 2027, 20.45: Fenerbahçe - Villarreal CF (İç saha)

27 Ocak 2027, 23.00: Atletico de Madrid - Fenerbahçe (Deplasman)