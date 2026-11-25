Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 ve ilk 24 sıralaması, UEFA'nın yeni lig formatıyla birlikte futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Eski grup aşamasından farklı olarak 36 takımın tek bir lig tablosunda mücadele ettiği organizasyonda her kulüp, kura sistemiyle belirlenen sekiz ayrı rakiple karşı karşıya geliyor. Dört iç saha ve dört deplasman maçının ardından takımların puanları genel klasmanda sıralanıyor. Galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra takımların gol farkları da özellikle aynı puana sahip ekiplerin sıralamasında önem taşıyor. 2024-25 ve 2025-26 sezonlarında oluşan tablolar, doğrudan son 16 turuna katılmak ve play-off aşamasına kalmak için gereken puan hesaplarına ilişkin önemli veriler sunuyor. Şampiyonlar Ligi ilk 24 için kaç puan lazım, kaç puan gerekir? İşte puan hesaplamaları…

ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK 24 İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

Şampiyonlar Ligi'nin yeni lig formatında ilk 24 takım arasında yer almak, turnuvada yoluna devam edebilmek açısından büyük önem taşıyor. Sekiz maçlık lig aşamasının ardından ilk 8 sırada bulunan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasındaki takımlar play-off turunda mücadele ediyor. Bu nedenle 24. sıranın hemen üzerinde veya altında bulunan ekiplerin topladığı puanlar, lig aşamasının son bölümünde yakından takip ediliyor. Takımların her galibiyetten 3, beraberlikten ise 1 puan kazandığı sistemde sekiz karşılaşmanın tamamlanmasının ardından genel puan tablosu kesinleşiyor.

2024-25 sezonunda ilk 24 için gereken puan 11 olarak gerçekleşti. Belçika temsilcisi Club Brugge, sekiz maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 11 puan topladı ve lig aşamasını 24. sırada tamamladı. Averajı -4 olan Club Brugge, bu puanla play-off bileti alan son takım oldu. Sporting Lizbon da 11 puanla 23. sırada yer aldı. Aynı puanı toplamasına rağmen daha düşük averaja sahip Dinamo Zagreb ise 25. sırada kalarak turnuvaya veda etti. Böylece 2024-25 sezonunda 11 puan, ilk 24 içerisinde kalabilmek için yeterli oldu.

2025-26 sezonunda ise ilk 24 sıralamasındaki puan tablosu farklı bir seviyede oluştu. Lig aşamasını 24. sırada tamamlayan Benfica, 9 puanla play-off turuna katılma hakkı kazandı. Bodo/Glimt de aynı puanla 23. sırada yer aldı. Bir önceki sezonda 11 puanın yeterli olduğu sıralama için bu kez 9 puan yeterli olurken, iki sezon arasındaki fark puan barajının sabit olmadığını gösterdi. Takımların sekiz maçta aldığı sonuçlar ve genel klasmandaki rakiplerinin performansı, ilk 24 sınırının değişmesinde belirleyici oldu.

İki sezonun verileri birlikte değerlendirildiğinde, ilk 24 sıralaması için 9-11 puan aralığı dikkat çekiyor. Üç galibiyet ve bir beraberlikle 10 puana ulaşan bir takım, diğer karşılaşmalarındaki sonuçlara bağlı olarak play-off hattında yer alabiliyor. Dokuz puan da 2025-26 sezonunda olduğu gibi yeterli olabiliyor. Ancak 8 puan ve altında kalan ekipler açısından ilk 24 içerisinde bulunmak daha zor hale geliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK 24 NE OLUYOR?

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24, UEFA'nın 2024-25 sezonundan itibaren uyguladığı yeni lig formatında lig aşamasını tamamlayan takımların bir sonraki tura katılma durumunu belirleyen sıralama aralığıdır. Organizasyonda toplam 36 takım aynı puan tablosunda yer alıyor. Her takım, kura sistemiyle belirlenen sekiz farklı rakibe karşı mücadele ediyor. Bu karşılaşmaların dördü iç sahada, dördü ise deplasmanda oynanıyor. Sekiz maçın tamamlanmasının ardından takımlar topladıkları puanlara göre sıralanıyor ve genel klasmanda elde ettikleri basamağa göre turnuvadaki yolları belirleniyor.

Lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna katılma hakkı kazanıyor. 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler ise play-off turuna yükseliyor. Bu aşamada mücadele eden takımlar, son 16 turuna kalabilmek için eleme karşılaşmalarında rakipleriyle karşılaşıyor. Dolayısıyla ilk 24 içerisinde yer almak, Şampiyonlar Ligi'nde devam edebilmek için gerekli sıralama sınırını oluşturuyor. İlk 24 dışında kalan takımlar için ise lig aşamasıyla birlikte turnuvadaki mücadele sona eriyor.

25. sıradan itibaren yer alan takımlar, topladıkları puan ne olursa olsun genel klasmandaki konumları nedeniyle play-off aşamasına katılamıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK 8 İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 içerisinde yer almak, lig aşamasını tamamlayan takımlara doğrudan son 16 turuna katılma hakkı sağlıyor. Play-off aşamasını oynamadan son 16'ya yükselen ekipler, genel klasmandaki ilk sekiz basamağı elde eden takımlardan oluşuyor. Bu sıralamada puanların yanı sıra eşit puanlı ekiplerin averajları da önem taşıyor. Sekiz karşılaşmanın ardından oluşan tabloda ilk 8 dışında kalan takımlar, topladıkları puan yeterli olsa bile doğrudan son 16 bileti alamıyor ve play-off aşamasına katılıyor.

2024-25 sezonunda Aston Villa, 16 puanla sekizinci sırada yer alarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. İngiliz temsilcisi sekiz karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sezonu +7 averajla tamamlayan Aston Villa'nın hemen altında 15 puanla Atalanta yer aldı. Aynı puana sahip Dortmund, Real Madrid, Bayern Münih ve Milan da ilk 8 sıralamasına giremedi. Böylece ilk sezonun lig aşamasında 16 puan sekizinci sıra için yeterli olurken, 15 puan play-off aşamasında kalmaya neden oldu.

2025-26 sezonunda da ilk 8 için oluşan puan sınırı değişmedi. Manchester City, 16 puanla lig aşamasını sekizinci sırada tamamladı. Real Madrid ise 15 puanla dokuzuncu basamakta kaldı. Üst sıralarda Arsenal 24, Bayern Münih 21, Liverpool 18 ve Tottenham 17 puana ulaştı. Barcelona, Chelsea ve Sporting de 16 puanla ilk 8 içerisinde yer alan takımlar arasında bulundu. İki sezonun sonuçları karşılaştırıldığında sekizinci sıranın 16 puanla tamamlandığı, 15 puan alan takımların ise play-off aşamasına kaldığı görüldü.

İlk 8 için yapılan puan hesabında beş galibiyet ve bir beraberlik, toplam 16 puan kazandırıyor. Bunun yanında dört galibiyet ve dört beraberlik alan bir takım da aynı puana ulaşabiliyor. Ancak bu puanın doğrudan ilk 8 için yeterli olup olmayacağı, diğer takımların sonuçlarına ve sıralamadaki puan dağılımına bağlı. 2024-25 ve 2025-26 sezonlarında 16 puan sekizinci sıraya yeterli olurken, 15 puan dokuzuncu sırada kalınmasına neden oldu.