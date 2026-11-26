İYİ Parti'de önemli bir gelişme yaşandı. Ordu ilçesi Korgan'da Belediye Başkanı Sait Korgan, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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HABERİN ÖZETİ Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan İYİ Parti'den istifa etti İYİ Parti Ordu Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan partisinden istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti Ordu ilçesi Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan partisinden istifa etti. Korgan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifasını duyurdu. İstifa gerekçesi belirtilmedi. Sait Korgan, yoluna bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini açıkladı.

GEREKÇE GÖSTERMEDİ

Korgan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu istifasında herhangi bir gerekçe sunmazken yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.

"BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİM"

Korgan, paylaşımında, "Bugün itibarıyla mensubu olduğum siyasi partiden istifa ederek bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.