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İstanbul
İYİ Parti'de önemli bir gelişme yaşandı. Ordu ilçesi Korgan'da Belediye Başkanı Sait Korgan, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Korgan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu istifasında herhangi bir gerekçe sunmazken yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.
Korgan, paylaşımında, "Bugün itibarıyla mensubu olduğum siyasi partiden istifa ederek bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.