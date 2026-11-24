AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, partisindeki görevlerinden istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı açıklamayla duyurdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hayati Yazıcı, AK Parti'deki görevinden istifa etti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, partisindeki görevinden istifa etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı görevinden istifa etti. Hayati Yazıcı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak da görev yapıyordu.

"İNANDIĞIM SİYASİ AHLAKIN VE SORUMLULUK ANLAYIŞININ BİR SONUCUDUR"

İstifa kararının siyasi ahlak ve sorumluluk anlayışının bir sonucu olduğunu vurgulayan Yazıcı şu ifadeleri kullandı:

"Siyaseti; inandığım değerlere hizmet etmenin, birlikte yola çıktığım insanlarla aynı idealler etrafında mücadele etmenin ve milletimize karşı taşımamız gereken sorumluluğu yerine getirmenin, en uygun yolu olarak görmekteyim.

Kendimi bildim bileli hak, hukuk, adalet, helal-haram ve ahlaki değerler her zaman pusulam ve ışığım olmuştur.

Yaklaşık 35 yıl önce çıktığımız bu yolda, partimizin kuruluşundan bugüne kadar değişik kademelerde, farklı sorumluluklar üstlenerek nice mücadeleye, nice başarıya, nice sınava tanıklık ettim. Her görevimi bir makamın sağladığı imtiyaz olarak değil, omuzlarıma yüklenen bir emanet olarak kabul ettim.

Bu uzun yolculukta değişmeyen tek şey: Hak bildiğimden, doğru bildiğimden ve ahlaki değerlerle bezenmiş vicdanımın gösterdiği yoldan ayrılmamaya gayret ettim. Çünkü siyasette asıl mesele, hangi koltukta oturduğunuz değil; o koltukta otururken hangi değerleri temsil ettiğinizdir.

Hakimlik mesleğini icra ile başladığım çalışma hayatımın en önemli yıllarını AK Parti çatısı altında ve devletimizin önemli kademelerinde ülkemize, milletimize hizmet ederek geçirdim.

Yuvam, ocağım, evladım olarak gördüğüm; ömrümün en önemli dönemlerini geçirdiğim AK Parti'nin kuruluş aşamasından bugüne kadar Türkiye'nin makus talihini yenerek, yeni Türkiye'nin inşa edilmesi sürecinde alınan kararların, verilen mücadelenin içinde oldum.

Ömrümü hak ve özgürlük gasplarına karşı verilen mücadeleyle geçirmekteyim.

Alnım ak, başım dik. Bugüne kadar ne şahsi hayatımda ne de üstlendiğim kamusal ve siyasi sorumluluklarda şaibeli herhangi bir işin, ilişkinin ve faaliyetin içinde bulunmadım. Görev yaptığım her dönemde dürüstlükten, şeffaflıktan ve kamu sorumluluğunun gerektirdiği hassasiyetle hareket ettim. Bugün de geçmişime, emeğime ve yürüttüğüm mücadeleye alnımın akıyla bakıyorum. Verilmeyecek hesabım Allah'a şükürler olsun ki yok.

Türkiye'nin son çeyrek asırda yaşadığı büyük dönüşümünde ter dökenlerden olmak, ülkemizin demokratikleşme ve kalkınma yolculuğuna omuz verenler arasında bulunmak benim için her zaman büyük bir onur olmuştur.

Bu süreçte üstlendiğim her sorumluluğu bir makamın sağladığı imkan olarak değil, millete hizmet etmenin bir gereği olarak gördüm. Ülkemizin kazanımlarına katkı sunmak için çalıştım; inandığım değerlerden ve kabul görmüş ilkelerden hiçbir zaman vazgeçmedim.

Şunun altını özellikle çizmek isterim: Benim için hukuk, hak ve hakkaniyet her türlü siyasi değerlendirmenin ve kişisel beklentinin üzerinde olan değerlerdir.

Bu noktada son olaylara ilişkin birkaç hususu özellikle vurgulamak istiyorum:

Oğlumun soruşturmaya konu fonların hiçbirinden gerek sahibi olduğu şirketler gerekse şahsen değil bir lira, bir kuruş dahi kazanımı olmamıştır.

Oğlum Mustafa Yazıcı iddia edildiği gibi Adil Katılım Bankası'nın ortağı, kurucusu ve yöneticisi değildir.

Bu süreçte beklentim peşin hüküm kurulmadan masumiyet karinesine ve 'lekelenmeme hakkı'na saygı gösterilmesidir. Bir iddianın, yalnızca gündeme getirilmiş olması nedeniyle bir hükme dönüşemeyeceğine inanıyorum. Herkes için olduğu gibi benim için de esas olan, hakkaniyet, adalet ve gerçeğin kendisidir.

Herhangi bir dahliniz, sorumluluğunuz ya da ortaklığınız olmasa dahi siyaseten işin tüm sorumluluğu bazen sizin omuzlarınıza yıkılır ve sizin bırakmanız durumunda sorunun çözüleceği gibi bir izlenim oluşturulur. Tam da şimdi işte böyle bir algının içindeyiz.

Yaşanan sürecin üzüntü veren önemli bir yönü; en küçük fiili bir aktivitem olmayan fon alanıyla ilgili Partide bulunduğum görev, araç haline dönüştürülerek akıl, izan ve insafla bağdaşmayan sosyal medya aracılığıyla yürütülen planlı bir kampanya ile oğlum ve şahsımın ötesinde yuvam olarak gördüğüm ve büyümesini gururla izlediğim Partime zarar verme algısı oluşturulmaya odaklanılmıştır. Buna asla fırsat vermeyeceğim.

Bu nedenle deruhte etmekte olduğum görevimden ayrılma kararı aldım.

Bu hareket tarzımı farklı şekilde yorumlayanların, söyleme dönüştürenlerin olabileceğini, konuyla ilgili bugüne kadar süreçle ilgili oğlum ve şahsımla ilgili organize karalama pratiklerine bakarak tahmin etmek mümkündür. Hareket tarzımı ifade ettiğim amaç dışında başkalaştırmaya çalışanları kendi vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum.

Aldığım karar, görev sorumluluğumun ve kurumsal hassasiyetimin bir gereğidir. İnandığım siyasi ahlakın ve sorumluluk anlayışının bir sonucudur."

https://x.com/Hayati_Yazici/status/2125274205197566136