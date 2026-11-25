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İstanbul
A101 marketlerinde öünümizdeki hafta yorgan çeşitlerinden, nevresim takımına, ütü masası kılıfından, ayıcıklı kol çantasına, porselen yemek takımından, 12 parça bardak setine, çelik çaydanlıktan, derin tencereye, cezveden, sunumluk setine onlarca yeni ürün satışa çıkacak. Derin tencere 699 TL, çelik çaydanlık 1.199 TL, basık tencere 799 TL, sunumluk seti 579 TL, 3 parça silikon hazırlık seti 219 TL olacak. Ayrıca hava nemlendirici şömine 999 TL, elektrikli şömine 3.499 TL, şarj edilebilir masa lambası 549 TL, yılbaşı ağacı ise 1.199 TL olacak. Teknoloji ürünlerinden 65 İnç televizyon 29.999 TL, 55 İnç frameless 4K UHD Televizyon 22.999 TL’den raflarda olacak. İşte, A101 3 Aralık Kasım aktüel kataloğu…
Patlamış Mısır Makinesi: 1.399 TL
Hava Nemlendirici Şömine: 999 TL
Elektrikli Şömine: 3.499 TL
Dekoratif LED Figürlü Fener: 249 TL
Dekoratif LED Ev: 399 TL
Dekoratif Desenli LED Ev: 399 TL
Simli Dekoratif LED Ev: 299 TL
Dekoratif LED Ev: 299 TL
Dekoratif LED Işık: 499 TL
Dekoratif Şerit Aydınlatma: 279 TL
Yıldız LED Perde: 399 TL
Kozmik LED Işık: 249 TL
Dekoratif LED Mum: 149 TL
Dekoratif LED Masa Lambası: 299 TL
Dekoratif Şamdan LED Mum: 249 TL
LED Mum 2'li: 79,50 TL
Dekoratif Yıldız Şerit LED: 149,50 TL
Renkli Ponpon Koton LED: 249 TL
Dokunmatik LED Şarj Edilebilir Masa Lambası: 549 TL
Saphira Derin Tencere (20 cm): 699 TL
Çelik Çaydanlık: 1.199 TL
Cezve: 229 TL
Saphira Basık Tencere (24 cm): 799 TL
Çelik Servis Çerezlik 3'lü: 249 TL
Sunumluk Seti: 579 TL
Plastik Pastacılık Ürünleri: 55 TL
3 Parça Silikon Hazırlık Seti: 219 TL
12 Adet Figürlü Kek Kalıbı / Kapsülü Seti: 99,50 TL
Desenli Rimli Meşrubat Bardağı (490 cc): 69,50 TL
Cleo Rimli Kase (390 cc): 64,50 TL
Cleo Rimli Kase (620 cc): 69,50 TL
Round Desenli Saklama Kabı (380 cc): 79,50 TL
Defne Kayık Tabak 3'lü (230 cc): 99,50 TL
Artemis Kase 2'li (330 cc): 69,50 TL
Ölçü Bardağı (520 cc): 65 TL
Linka Meşrubat Bardağı 3'lü (380 cc): 149,50 TL
Luna Stil Borosilikat Kupa 2'li (200 ml): 199,50 TL
Borosilikat Tencere (1,7 L): 499 TL
Cam Hazneli Demlik (700 ml): 399 TL
Metal Çerçeve (13x18 cm): 189,50 TL
Silikon Kek Kalıbı: 99,50 TL
2 Bölmeli Çerezlik: 79,50 TL
3 Bölmeli Çerezlik: 119,50 TL
Akasya Desenli Kase (12 cm): 199,50 TL
Akasya Desenli Kase (20 cm): 349 TL
Metal Çerçeve (13x18 cm): 199,50 TL
Yemek Bıçağı 6'lı: 499 TL
Yemek Çatalı 6'lı: 329 TL
Tatlı Çatalı 6'lı: 279 TL
Yemek Kaşığı 6'lı: 329 TL
Tatlı Kaşığı 6'lı: 279 TL
Çay Kaşığı 6'lı: 169,50 TL
Metal Servis Gereçleri 5'li: 799 TL
18 Parça Porselen Yemek Takımı: 2.299 TL
12 Parça Bardak Seti: 1.699 TL
Keçe Amerikan Servis (23x16 cm): 99,50 TL
Peçete Yüzüğü 6'lı: 69,50 TL
Dekoratif Yuvarlak Tepsi (29 cm): 79,50 TL
Cam Tabak / Kase Seti: 299 TL
Kuplu Bardak 2'li (250 cc): 149,50 TL
Dekorlu Kupa ve Mum Set: 229 TL
Şamdan Mum 2'li: 99,50 TL
Kurabiyelik Seramik Figür 2'li: 199,50 TL
Büyük Kurşun Asker Mum: 299 TL
Mini Kurşun Asker Mum 6'lı: 299 TL
Kokina Dalı: 99,50 TL
Yapay Çam Ağacı: 189,50 TL
Figürlü Çerezlik (15 cm): 199,50 TL
Desenli Plastik Kase: 79,50 TL
Yuvarlak Tepsi ve 6'lı Çerezlik: 229 TL
Metal Kutu 3'lü: 149,50 TL
Figürlü Metal Kaşık 4'lü: 199,50 TL
Doldurulabilir Mutfak Çakmağı: 49,50 TL
Çift Kişilik Yorgan (195x215 cm): 599 TL
Tek Kişilik Yorgan (155x215 cm): 499 TL
Çift Kişilik Nevresim Takımı: 1.549 TL
Yüz Havlusu (50x70 cm): 109,50 TL
Banyo Havlusu (70x140 cm): 229 TL
Yastık (50x70 cm): 169,50 TL
Kadife Kırlent (45x45 cm): 99,50 TL
Erkek Eldiven / Erkek Bere / Kadın Eldiven: 199,50 TL
Kadın Şardonlu Pantolon: 179,50 TL
İpli Biyeli Ütü Masası Kılıfı (52x140 cm): 119,50 TL
Kadın Simli Havuz Taban Ev Botu: 299 TL
Peluş Pens Toka Mandalı 2'li: 129,50 TL
Ayıcıklı Kol Çantası: 349 TL
Bukle Paspas (40x60 cm): 129,50 TL
Bukle Paspas (50x80 cm): 199,50 TL
Bukle Paspas (60x90 cm): 279 TL
65" Frameless 4K UHD Google QLED TV: 29.999 TL
55" Frameless 4K UHD Google QLED TV: 22.999 TL
Tost Makinesi: 2.399 TL
Şarjlı Dik Süpürge: 3.999 TL
Su Sebili: 8.499 TL
8 KG Çamaşır Makinesi: 19.999 TL
1200 Devir 10 KG Çamaşır Makinesi: 25.999 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi: 16.999 TL
Çöp Kamyonu: 399 TL
İstasyon İnşaat Seti: 499 TL
Piknik Çay Seti: 199 TL
Büyük Pota: 199 TL
Lisanslı Araçlar (1:64): 299 TL
Sky Busters Hava Araçları: 250 TL
Blok Figür Sürpriz Paket: 399 TL
Ev Kumbara: 250 TL
Oyun Hamuru 6'lı: 150 TL
Peluş Tilki: 599 TL
Chelsea Fındıkkıran Balesi Bebek: 299 TL
Dinozor Fırlatıcı: 599 TL
Yarış Arabası: 175 TL
Taşıyıcı Tır: 375 TL
1500 Parça Puzzle: 199 TL
120 Parça Micro Blok Seti: 399 TL
Bulaşık Sepeti (21 parça): 250 TL
Uzaktan Kumandalı Pick-Up: 999 TL
Teknik Blok Süper Arabalar: 799 TL
Küvette Bebek: 199 TL
Manyetik Aktivite Seti: 159 TL
Lisanslı Oyuncak Uçak: 169 TL
Kuromi Pelüş Oyuncak (~35 cm): 619 TL
Çamaşır Yıkama ve Ütü Seti (9 Parça): 449 TL
Oyuncak Ocak Seti: 399 TL
Oyuncak Araba Seti (5'li): 549 TL
Kariyer Bebekleri: 299 TL
Atış Seti: 229 TL
İş Makinası Seti: 259 TL
Bebek Oyuncakları: 109 TL
Kurbağa Oyunu (4'lü): 349 TL
Oyuncak Taşıyıcı Tır: 349 TL
Lisanslı Domino / Renkli Bardaklar: 189 TL
Su Matı: 349 TL
Uzaktan Kumandalı Araba: 429 TL
Top Atan Sevimli Hayvanlar: 199 TL
Mikro Bloklar (440 Parça): 479 TL
Sevimli Hayvanlar İş Araçları: 79 TL
Sevimli Arabalar: 79 TL
Yaz Sil Kalemli Kitaplar: 119 TL
Puzzle (4'lü / 200 Parça): 99 TL
Hikaye Kitapları: 55 TL
Gezgin Bebek Serisi-Hareketli Kitaplar: 179 TL
Hareketli Gözlü Kitaplar: 69 TL
Saç Stüdyosu Oyun Hamuru Seti: 199 TL
Lisanslı Kutu Oyunu Çeşitleri: 209 TL
55 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV: 21.900 TL
32 İnç Uydu Alıcılı HD TV: 6.500 TL
20V 1.5 AH Tek Akülü Vidalama Seti: 2.690 TL
12V 1.5 AH Tek Akülü Vidalama Seti: 1.990 TL
Darbeli Matkap: 1.690 TL
Avuç Taşlama Makinesi: 1.690 TL
Pprc Boru Genişletme Matkap Uç Seti (3 Parça): 299 TL
Pprc Boru İç ve Dış Diş Açma Seti (1/2 - 3/4): 249 TL
Bits Uç Seti (15 Parça): 279 TL
Çok Amaçlı Kablo Kesici Sıyırma Pensesi: 599 TL
Pasta Polisaj Seti (11 Parça): 499 TL
Somun Adaptörü (9 Parça): 179 TL
Köşe Vidalama Adaptörü Mıknatıslı: 229 TL
Temassız Faz Kontrol Elektrik Kaçak Akım Kalemi: 179 TL
Profesyonel Körüklü Kauçuk Dizlik (1 Çift): 999 TL
Tekli Plastik Vantuz: 259 TL
Freze Matkap Uç Seti (3'lü): 199 TL
Alüminyum Üçgen Gönye (180 mm): 299 TL
Alüminyum Mıknatıslı Mini Su Terazisi (10 cm): 129 TL
Çizim Tableti Yazı Tahtası Sevimli Panda (8,5 İnç): 499 TL
Tüy Toplama Cihazı: 299 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 11.550 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 11.250 TL
Sürgülü Aspiratör: 1.990 TL
70 L XXL Midi Fırın: 3.490 TL
Stick Blender: 1.090 TL
Mega Blender Set: 2.490 TL
Narenciye Sıkacağı: 499 TL
Tost ve Izgara Makinesi: 2.890 TL
Gusto Çay Makinesi: 1.990 TL
Toz Torbasız Süpürge: 5.990 TL
Şarjlı Süpürge: 11.490 TL
Doğrayıcı: 1.490 TL
Çeyiz Seti: 8.990 TL
Saç Düzleştirici: 1.390 TL
Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi: 5.990 TL
Buharlı Temizleme Makinesi: 4.990 TL