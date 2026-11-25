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İstanbul
2 milyon TL bankaya yatıranlar dikkat! 25 Kasım 2026 itibarıyla bankaların güncel mevduat getirisi oranları belli oldu. En yüksek getiri yüzde 45'e ulaşırken, bankaların 32 günlük net kazançları ve vade sonunda vereceği tutarlar da yatırımcılar için önem arz ediyor. İşte 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisine göre bankaların sunduğu faiz oranları ve net kazançlar:
Türkiye Finans – Günlük Hesap
- Kâr payı: %43
- Net kazanç: 57.679 TL
- Vade sonu tutar: 2.057.679 TL
Hayat Finans – Avantajlı Hesap
- Kâr payı: %40,05
- Net kazanç: 57.935 TL
- Vade sonu tutar: 2.057.935 TL
HSBC – Modern Hesap
- Faiz oranı: %40,5
- Net kazanç: 55.015 TL
- Vade sonu tutar: 2.055.015 TL
QNB – Kazandıran Günlük Hesap
- Faiz oranı: %40,5
- Net kazanç: 54.968 TL
- Vade sonu tutar: 2.054.968 TL
Akbank – Serbest Plus Hesap
- Faiz oranı: %37,5
- Net kazanç: 54.965 TL
- Vade sonu tutar: 2.054.965 TL
Akbank – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %37,75
- Net kazanç: 54.608 TL
- Vade sonu tutar: 2.054.608 TL
Alternatif Bank – VOV Hesap
- Faiz oranı: %42
- Net kazanç: 54.025 TL
- Vade sonu tutar: 2.054.025 TL
Odeabank – Yeni Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %37,5
- Net kazanç: 54.247 TL
- Vade sonu tutar: 2.054.247 TL
DenizBank – Kaptan Hesap
- Faiz oranı: %40
- Net kazanç: 52.813 TL
- Vade sonu tutar: 2.052.813 TL
ING – Turuncu Hesap
- Faiz oranı: %42
- Net kazanç: 52.872 TL
- Vade sonu tutar: 2.052.872 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap
- Faiz oranı: %39,75
- Net kazanç: 52.478 TL
- Vade sonu tutar: 2.052.478 TL
Anadolubank – Renkli Hesap
- Faiz oranı: %42
- Net kazanç: 52.410 TL
- Vade sonu tutar: 2.052.410 TL
Halkbank – E-Mevduat Hesabı
- Faiz oranı: %36
- Net kazanç: 52.077 TL
- Vade sonu tutar: 2.052.077 TL
CEPTETEB – Marifetli Hesap
- Faiz oranı: %40,5
- Net kazanç: 51.997 TL
- Vade sonu tutar: 2.051.997 TL
TEB – Marifetli Hesap
- Faiz oranı: %40,5
- Net kazanç: 51.997 TL
- Vade sonu tutar: 2.051.997 TL
Enpara – Vadeli Mevduat Hesabı
- Faiz oranı: %35,5
- Net kazanç: 51.353 TL
- Vade sonu tutar: 2.051.353 TL
Odeabank – Günlük Vadeli Oksijen Hesap
- Faiz oranı: %42
- Net kazanç: 51.015 TL
- Vade sonu tutar: 2.051.015 TL
ON Dijital – ON Extra
- Faiz oranı: %41,5
- Net kazanç: 51.015 TL
- Vade sonu tutar: 2.051.015 TL
getirfinans – Günlük Hesap
- Faiz oranı: %40
- Net kazanç: 49.972 TL
- Vade sonu tutar: 2.049.972 TL
getirfinans – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %37,5
- Net kazanç: 49.500 TL
- Vade sonu tutar: 2.049.500 TL
ICBC Turkey – Günlük Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %33,5
- Net kazanç: 49.033 TL
- Vade sonu tutar: 2.049.033 TL
Ziraat Dinamik – Dinamik Kazandıran Hesap
- Faiz oranı: %45
- Net kazanç: 48.773 TL
- Vade sonu tutar: 2.048.773 TL
Vakıf Katılım – Katılma Hesabı
- Kâr payı: %30,85
- Net kazanç: 44.627 TL
- Vade sonu tutar: 2.044.627 TL
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat
- Faiz oranı: %30
- Net kazanç: 43.397 TL
- Vade sonu tutar: 2.043.397 TL
Ziraat Katılım – TL Katılma Hesabı
- Kâr payı: %28
- Net kazanç: 40.504 TL
- Vade sonu tutar: 2.040.504 TL
Fibabanka – Kiraz Hesap TL
- Faiz oranı: %42
- Net kazanç: 51.643 TL
- Vade sonu tutar: 2.051.643 TL
Şekerbank – e-Gece Gündüz Hesabı
- Faiz oranı: %41
- Net kazanç: 52.648 TL
- Vade sonu tutar: 2.052.648 TL
Aktif Bank – N Kolay Bono
- Faiz oranı: %37
- Net kazanç: 54.223 TL
- Vade sonu tutar: 2.054.223 TL