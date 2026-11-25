2 milyon TL bankaya yatıranlar dikkat! 25 Kasım 2026 itibarıyla bankaların güncel mevduat getirisi oranları belli oldu. En yüksek getiri yüzde 45'e ulaşırken, bankaların 32 günlük net kazançları ve vade sonunda vereceği tutarlar da yatırımcılar için önem arz ediyor. İşte 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisine göre bankaların sunduğu faiz oranları ve net kazançlar: