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İstanbul
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları aralıksız devam ederken, Almanya merkezli televizyon kanalı ZDF'in Daltonlar çetesine ilişkin yayımladığı belgesel tepkilere neden oldu. Kanala silahlı şekilde röportaj veren ve 'sayamayacağımız kadar silahımız var' diyen çete üyelerinin görüntüleri üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Mainz merkezli Alman televizyon ZDF, İstanbul’da Daltonlar çetesinin üyeleri üzerine belgesel türü yayın yapmış, "Sınır tanımayan cinayet" adlı üç bölümlük belgeselde çete üyelerine yer verilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformları üzerinden paylaşılan ve suç çetesi mensubu oldukları iddia edilen şahısların silahlı şekilde araç içerisinde röportaj yaptıkları görüntüler üzerine harekete geçti. Görüntülerde yer alan ve suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüpheli, düzenlenen operasyonda yakalandı.
Yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar ile ilgili yürütülen tahkikat devam ediyor.