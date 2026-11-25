İstanbul'da suç örgütlerine yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları aralıksız devam ederken, Almanya merkezli televizyon kanalı ZDF'in Daltonlar çetesine ilişkin yayımladığı belgesel tepkilere neden oldu. Kanala silahlı şekilde röportaj veren ve 'sayamayacağımız kadar silahımız var' diyen çete üyelerinin görüntüleri üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Alman televizyonunda yaptıkları şov kısa sürdü! Daltonlar'a 'belgesel' operasyonu: 9 gözaltı Almanya merkezli ZDF kanalının yayınladığı ve 'Daltonlar' çetesine yer verilen bir belgesel, İstanbul polisi tarafından başlatılan operasyona neden oldu. Alman televizyon kanalı ZDF, İstanbul'daki 'Daltonlar' çetesi üyeleri hakkında üç bölümlük bir belgesel yayınladı. Belgeselde, çete üyelerinin silahlı şekilde röportaj verdiği görüntüler üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Operasyonda, suç örgütü içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. Yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

BELGESELDE ŞOV YAPMIŞLARDI

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Mainz merkezli Alman televizyon ZDF, İstanbul’da Daltonlar çetesinin üyeleri üzerine belgesel türü yayın yapmış, "Sınır tanımayan cinayet" adlı üç bölümlük belgeselde çete üyelerine yer verilmişti.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformları üzerinden paylaşılan ve suç çetesi mensubu oldukları iddia edilen şahısların silahlı şekilde araç içerisinde röportaj yaptıkları görüntüler üzerine harekete geçti. Görüntülerde yer alan ve suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüpheli, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar ile ilgili yürütülen tahkikat devam ediyor.