Dolandırıcılık yöntemlerine her geçen gün farklı roller eklenirken skandal olay ortaya çıktı. Alanya ilçesinde yaşayan S.B (66) isimli kadını telefonla arayan kişiler, kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıttı. Şüpheliler, kadına adının terör örgütüne karıştığını söyleyerek korkuttu.

OTOBÜS DURAĞINDA TESLİM ETTİ

Kadından, kendileri dışında kimseyle iletişim kurmamasını isteyen şüpheliler, evinde bulunan bilezik, altın, yüzük ve küpeler ile bankadaki nakit parasını teslim etmesini istedi. Telefon görüşmesinde söylenenlere inanan yaşlı kadın., ziynet eşyaları ve nakit parasını Saray Mahallesi'ndeki bir otobüs durağında bir kişiye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, polis merkezine başvurdu.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Alanya ve Manavgat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda H.U. (30), M.K.A. (20), Ö.K. (28), O.Ö. (29) ve D.K. (38) adreslerinde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, 2 milyon TL dolandırılan S.B.'ye parasının 190 bin TL'sinin teslim edildiği öğrenildi.