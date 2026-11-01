ABD’de yaşayan 49 yaşındaki Garrick Stafford, internetten tanıştığı Sarah isimli bir kadınla yazışmaya başladı. Romantik ilişkilerine zamanla para dahil oldu. İlk olarak Sarah, 150 dolarlık telefon faturasını ödemesini istedi. Ardından ise bu isteklerin ardı arkası kesilmedi. Stafford bu duruma gelene kadar her gece yazıştıklarını, kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu, birçok konuda konuşabildiklerini söyleyerek Sarah'ın güvenini kazandığını söyledi. Zaman zaman yüz yüze görüşme planları yaptıklarını söyleyen Stafford hep bir aksilik sebebiyle iptal olduğunu ifade etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Romantik dolandırıcılıktan suç ağına doğru... Akılalmaz yöntemle kirli oyuna çekildi ABD'de yaşayan Garrick Stafford, internette tanıştığı Sarah isimli bir kadın tarafından romantik bir dolandırıcılık ağına çekilerek hem duygusal hem de maddi olarak sömürüldü. Garrick Stafford, Sarah ile tanıştıktan sonra telefon faturası ödeme isteğiyle başlayan ve giderek artan para talepleriyle karşılaştı. Sarah'nın dijital tasarım semineri, antika ticareti ve hasta annesinin sağlık giderleri gibi gerekçelerle para istemesi üzerine Stafford'un birikimlerinden 15 bin dolar gitti ve kredi kartı borcu iki katına çıktı. Stafford'un banka hesabı, kaynağı bilinmeyen ödemeler için kullanılmaya başlandı ve Sarah, gelen paraların kripto paralara çevrilmesini talep etti. Soruşturma sonucunda Sarah olarak iletişim kuran kişinin Nijerya'da yaşayan evli bir çift olduğu ve mesajlarda yapay zeka araçlarından da yararlanıldığı ortaya çıktı. Stafford, dolandırıcıların kullandığını anladığında 'kullanıldım ve çok üzgünüm' şeklinde duygularını ifade etti.

PARA TALEBİ GİDEREK ARTTI

Sarah zamanla maddi zorluk çektiğini dile getirdi. İlk olarak ise telefon faturasını ödetti. Ardından ise dijital tasarım seminerine katılmak, antika ticaretine başlamak ve hasta annesinin sağlık giderlerini karşılamak gibi gerekçelerle para istedi. Stafford ise bir yandan bu talepleri karşılamaya çalışırken diğer yandan ilişkinin devam edeceğine inanmaya devam etti.

İki yıl içinde Stafford'un birikimlerinden 15 bin dolar gitti, kredi kartı borcu ise 2 katına çıktı. Wall Street Journal'ın haberine göre, Sarah için 55 bin dolarlık kredi talebinde de bulundu fakat 35 bin dolar için onay aldı.

KAYNAĞI BİLİNMEYEN ÖDEMELER GELMEYE BAŞLADI

Stafford’un banka hesabının üçüncü taraflardan gelen ödemeler için kullanılmaya başlanmasıyla daha da büyüdü. Stafford’un anlatımına göre, Şubat 2024’te kendisini Sarah olarak tanıtan kişi, antika ticaretiyle bağlantılı olduğunu ileri sürdüğü bir ödeme için banka hesabı ve yönlendirme bilgilerini istedi. Başlangıçta tereddüt eden Stafford, ertesi gün hesap bilgilerini karşı tarafa gönderdi.

Artık Stafford'un hesabına çeşitli ödemeler geliyordu. Sarah ise bu ödemelerin farklı kripto paralara çevrilmesini istiyordu. Hatta zamanla bu durum o kadar acillik kazandı ki Stafford işini bırakıp transfer işlemleriyle uğraşıyordu. Bazı şüpheli işlemler nedeniyle ise bazı bankalar yeni açılan hesapları dondurmaya başladı. Buna rağmen Sarah kendini acındırdı ve kötü kredi geçmişi ve Miami'den Londra'ya taşınması gibi gerekçelerle Stafford'u oyalıyordu.

Stafford’un verdiği bilgilere göre, kendi hesabından veya kendisine açtırılan diğer hesaplardan yaklaşık 50 bin dolar geçti. Ayrıca kendisine gönderilen toplam 100 bin dolarlık çeklerin karşılıksız çıktığını belirtti.

SUÇ AĞININ İÇİNE ÇEKİLDİ

Stafford, yalnızca duygusal olarak istismar edilen bir kişi olmadı; aynı zamanda kaynağını ve gerçek amacını bilmediği para hareketlerinin içinde yer aldı. Uzmanlara göre bu yöntem, romantik dolandırıcılıkların daha geniş bir suç ağının parçası haline geldiğini gösteriyor.

POLİSİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Stafford bir süre sonra ABD’de Müfettiş Markus Johnson’ın radarına girdi. Johnson, Stafford’a hesabına neden para gönderildiğini sorduğunda Stafford, paranın kız arkadaşı için olduğunu söyledi. Ancak konuşma ilerledikçe uzun süredir içinde bulunduğu durumdan şüphelenmeye başladı.

SARAH NİJERYA'DAKİ EVLİ ÇİFT ÇIKTI

Soruşturma kapsamında, Sarah Williams adıyla iletişim kuran kişinin gerçekte fotoğraflardaki kadın olmadığı belirlendi. Johnson’ın ulaştığı bulgulara göre, Nijerya’da yaşayan evli bir çift, sırayla bu kişinin kimliğine bürünerek Stafford’la iletişim kurmuştu. Mesajların bir bölümünde yapay zeka araçlarından da yararlanıldığı belirtildi. Antika ticareti ise gerçek faaliyetleri gizlemek için kullanılan bir paravandı.

Stafford, kendisini dolandırıcıların kullandığını anladığında yaşadığı duyguyu “kullanıldım ve çok üzgünüm” şeklinde dile getirdi.