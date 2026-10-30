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Dünya
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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 15:19

Sadece 7 ay dolaşımda kaldı ama bir evden çıktı değeri dudak uçuklattı

İngiltere'de bir evden yaklaşık 700 yıllık altın sikke çıktı. Kral III. Edward'ın dönemin sadece 7 ay yürürlükte kalan sikkeler, açık artırma ile dudak uçuklatan fiyata satıldı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Sadece 7 ay dolaşımda kaldı ama bir evden çıktı değeri dudak uçuklattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 15:19

'de 1344 yılında sadece 7 ay boyunca dolaşımda kalan altın sikke bir evden çıktı. Üstelik bu ev banliyöde bulunan sıradan bir evdi. 14. yüzyıla ait nadir bir altın sikke, açık artırmada 70.000 sterline yani yaklaşık 5 milyona satıldı.

Essex Madeni Para MüzayedeleriRaporlara göre, açık artırma hem çevrimiçi hem de telefonla katılanlardan yoğun ilgi gördü ve nihai fiyat, iki rakip telefon teklifçisi tarafından yukarı çekildi.

Sadece 7 ay dolaşımda kaldı ama bir evden çıktı değeri dudak uçuklattı

BU SİKKE SADECE 7 AY DOLAŞIMDA KALDI

Times Now World'ün haberine göre, 1327–1377 yılları arasında tahtta kalan Kral III. Edward, İngiltere'nin uluslararası ticaretteki gücünü artırmak ve dönemin yaygın Fransız ile Floransa altın paralarına yerli bir alternatif sunmak amacıyla 1344 yılında bu özel altın sikke serisini başlatmıştı. Çifte leopar (çifte florin), leopar ve yarım leopar birimlerinden oluşan seride, kralın tahttaki tasvirinin yanı sıra hanedan leoparları ve Fransa tahtı üzerindeki hak iddialarını yansıtan armalar yer almıştı.

Ancak British Museum ve Numismatic Guaranty Company (NGC) kayıtlarına göre; paranın nominal değerinin içerdiği altın miktarından yüksek belirlenmesi ve ülkenin mevcut para sistemine pratik olarak uyum sağlayamaması leopar serisinin başarısız olmasına yol açtı.

Ocak–Temmuz 1344 arasında basılan bu paralar, 20 Ağustos 1344 tarihinde resmi olarak tedavülden çekildi. Yerine basılan ve bir sterlinin üçte birine denk gelen 'noble' serisi ise İngiltere'nin dolaşımda kalıcı hale gelen ilk altın sikkesi unvanını kazandı.

 

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#ingiltere
#British Museum
#Kral Iii Edward
#Numismatic Guaranty Company
#Essex Madeni Para Müzayedeleri
#Dünya
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