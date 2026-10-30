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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 09:11

Dünyanın en zehirlisi dev kral kobra pencere korkuluğunda! Ekipler canlı yakaladı

Çin'in Liupanshui şehrinde bir apartmanın penceresinde görülen dev kral kobra ekipleri harekete geçirdi. Pencerenin metal korkuluklarında ilerleyen dünyanın en büyük zehirli yılanını itfaiye ekipleri yakaladı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 09:11

'in güneybatısında bulunan Liupanshui şehrindeki bir apartmanda yılan paniği yaşandı. Apartmanın dış cephesindeki metal korkuluklarda görülen dev kral kobra korku saçtı. 

Dünyanın en büyük zehirli yılanı, evin pencerelerinin metal korkuluklarında görüldü. Bina sakinleri, bu zehirli türü görür görmez ekiplere haber verdi. O anlar çevredekiler tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde, kobranın apartmanın dış cephesinde ilerlediği görülüyor.

Dünyanın en zehirlisi dev kral kobra pencere korkuluğunda! Ekipler canlı yakaladı

EKİPLER KOBRAYI CANLI OLARAK YAKALADI

İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Zehirli kral kobra, itfaiye ekipleri tarafından canlı olarak yakalandı. Yakalanan yılanın ağırlığı ise dikkat çekti. Yapılan ölçümde kral kobranın yaklaşık 16 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi. Bunun oldukça nadir olduğu normal şartlarda yetişkin kobranın 10 kilogram civarında olduğu belirtildi. 

Yakalanan kral kobra, vahşi doğada ıssız bir alana bırakıldı.

Dünyanın en zehirlisi dev kral kobra pencere korkuluğunda! Ekipler canlı yakaladı

DÜNYANIN EN ZEHİRLİ YILANI

Öte yandan kral kobralar, dünyanın en büyük ön dişli zehirli yılanıdır; zehir dişleri üst çenenin ön tarafında bulunur ve diş yüzeyinde zehir olukları vardır, bu da saldırırken nörotoksinleri hızla enjekte etmesine olanak tanır.

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ETİKETLER
#Çin
#Itfaiye Ekipleri
#Liupanshui
#Kral Kobra
#Dünya
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