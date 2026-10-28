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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 15:25

Yakıt fiyatları arttı, lüks ömür boyu gemi seyahati Kamboçya'da sonlandı! Yolcular isyanda

Lüks ömür boyu gemi seyahati kabus gibi sonlandı. Dünya turu için yola çıkan Villa Vie Odyssey isimli yolcu gemisi, yakıt maliyetlerinin artmasıyla yolcularını Kamboçya'da bıraktı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Yakıt fiyatları arttı, lüks ömür boyu gemi seyahati Kamboçya'da sonlandı! Yolcular isyanda
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 15:25

'nın başkenti Belfast'tan dünya turu için yola çıkan Villa Vie Odyssey adlı lüks yolcu gemisi, yakıt maliyetlerindeki olağanüstü artış nedeniyle faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. 

Gemideki yolcular, seferlerin durdurulmasının ardından Kamboçya’nın Sihanoukville kentinde mahsur kaldı.

Yakıt fiyatları arttı, lüks ömür boyu gemi seyahati Kamboçya'da sonlandı! Yolcular isyanda

ÖNLEMLER YAKIT ARTIŞI KARŞISINDA YETERSİZ KALDI

650 yolcu kapasiteli kruvaziyerin işletmecisi ABD merkezli Villa Vie Residences, yolcuların gemiden ayrılmasına yönelik planlar ve geçici konaklama düzenlemeleri üzerinde çalışıldığını bildirdi. Geminin işletmecisi, Asya’nın bazı bölgelerinde kabin başına aylık yakıt maliyetinin bin 800 dolardan 8 bin dolara kadar çıktığını belirtti. Açıklamada, güzergahın yavaşlatılması ve limanlarda daha fazla zaman geçirilmesi de dahil olmak üzere yakıt tüketimini azaltmak için önemli adımlar atıldığı, ancak bu önlemlerin yakıt maliyetlerindeki olağanüstü artışı telafi etmekte yetersiz kaldığı aktarıldı. 

Şirket, "Maliyetlerdeki artışı yolculara yansıtmak gerçekçi bir çözüm değil" açıklamasında bulunarak, önümüzdeki 60 günü "yeniden yapılandırma ve yeniden sermayelendirme" çalışmalarına ayıracağını ancak bu sürecin sonucunun garanti olmadığını bildirdi.

Yakıt fiyatları arttı, lüks ömür boyu gemi seyahati Kamboçya'da sonlandı! Yolcular isyanda

AKSİLİKLER PEŞ PEŞE GELDİ

Geminin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Villa Vie Odyssey’nin yolculuğunun 3,5 yıl sürmesi ve yaklaşık 150 ülkeyi kapsaması planlanıyordu. Ancak geminin onarım sürecinde yaşanan gecikmeler nedeniyle yolculuk planlanan tarihte başlayamadı. Bu durum, yolcuların aylarca Belfast’ta mahsur kalmasına ve şirkete milyonlarca sterline mal olmasına neden oldu.

ÖMÜR BOYU GEMİDE YAŞAMA PAKETİ VARDI

Şirket, geçen yıl insanların emeklilik yıllarını denizde geçirebilmeleri amacıyla ömür boyu ikamet programını başlattı. Gemideki kabinler, kalıcı ikamet seçeneği kapsamında 120 bin ila 440 bin dolar arasında değişen fiyatlarla sunulurken, aylık kiralama bedelleri 3 bin 500 dolardan başlıyordu.

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#kuzey irlanda
#Belfast
#Villa Vie Odyssey
#Sihanoukville
#Villa Vie Residences
#Dünya
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