Düğününe 3 gün kala korkunç timsah saldırısında hayatını kaybetti

Endonezya'daki Bondo Kodi Nehri'nde 24 yaşındaki Selviana Ambu Kaka, nişanlısı Fabianus Dowa ve onun kız kardeşi Imelda ile beraber nehirde çamaşır yıkıyordu. Selviana nehre sırtını dönmüşken aniden devasa timsah ortaya çıktı ve genç kızı dişlerinin arasına alıp suya sürükledi.

ÇARESİZ VE DEHŞET İÇİNDE İZLEDİLER

Genç kızın nişanlısı Fabianus ve kız kardeşi, vahşi sürüngenin, genç kızı nehre çekmesini çaresiz ve dehşet içinde izledi. Akrabalara ve ekiplere haber verildi. Güneybatı Sumda kasabasındaki yere halk tarafından da acil bir arama operasyonu başlatıldı.

NEHİR DİDİK DİDİK ARANDI

The Sun'ın haberine göre, yerel polis yetkilileri, kurtarma operasyonunu sabaha kadar devam ettirdi. Yerel halk da nehri didik didik aradı. En sonunda vahşi timsah ağ ile yakalandı. Selviana'nın cansız bedeni ise saatler sonra bulundu, vücudunda birçok ısırık izi vardı.

3 GÜN SONRA EVLENECEKLERDİ

İddialara göre genç kız ile nişanlısı bu olaydan 3 gün sonra evlenecekti. Selviana düğün için Jakarta'daki işini bırakıp buraya gelmişti.

YETKİLİLERDEN UYARI!

Öte yandan yetkililer, bölgenin bilinen bir timsah yaşam alanı olduğu konusunda uyararak, yerel halkı nehir boyunca faaliyet gösterirken dikkatli olmaya çağırdı.