Düğününe 3 gün kala korkunç timsah saldırısında hayatını kaybetti

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İstanbul
Endonezya'daki Bondo Kodi Nehri'nde 24 yaşındaki Selviana Ambu Kaka, nişanlısı Fabianus Dowa ve onun kız kardeşi Imelda ile beraber nehirde çamaşır yıkıyordu. Selviana nehre sırtını dönmüşken aniden devasa timsah ortaya çıktı ve genç kızı dişlerinin arasına alıp suya sürükledi.
Genç kızın nişanlısı Fabianus ve kız kardeşi, vahşi sürüngenin, genç kızı nehre çekmesini çaresiz ve dehşet içinde izledi. Akrabalara ve ekiplere haber verildi. Güneybatı Sumda kasabasındaki yere halk tarafından da acil bir arama operasyonu başlatıldı.
The Sun'ın haberine göre, yerel polis yetkilileri, kurtarma operasyonunu sabaha kadar devam ettirdi. Yerel halk da nehri didik didik aradı. En sonunda vahşi timsah ağ ile yakalandı. Selviana'nın cansız bedeni ise saatler sonra bulundu, vücudunda birçok ısırık izi vardı.
İddialara göre genç kız ile nişanlısı bu olaydan 3 gün sonra evlenecekti. Selviana düğün için Jakarta'daki işini bırakıp buraya gelmişti.
Öte yandan yetkililer, bölgenin bilinen bir timsah yaşam alanı olduğu konusunda uyararak, yerel halkı nehir boyunca faaliyet gösterirken dikkatli olmaya çağırdı.