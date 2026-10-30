Havalimanı yakınında korkunç kaza: Helikopterler çarpıştı! ABD'deki olayda 3 kişi öldü

ABD'nin Oregon eyaletinde bulunan McMinnville şehrinde korkunç bir kaza meydana geldi. Yamhill County Şerifliği, dün yaptığı açıklamada, McMinnville Havalimanı'nın doğusunda kaza meydana geldiğine dair ihbarlar aldıklarını açıkladı.

Acil durum ekipleri, ihbarların ardından olay yerine intikal etti.

Havalimanı yakınında çarpışan iki helikopterin bölgedeki araziye düştüğü tespit edildi.

Kaza sonucu pilot, uçuş eğitmeni ve öğrenci pilot olmak üzere helikopterlerdeki 3 kişinin tamamı hayatını kaybetti.​​​​​​​