İki binden fazla askeri bu ülkeye gönderdi, 'İşgal değil' diyerek sebebini anlattı

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Haiti'ye 2 binden fazla asker gönderdiklerini, konuşlandırmanın ise tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Askerlerin Haiti'yi işgal için gitmediğini söyleyen Bukele, amaçlarının silahlı çetelerin saldırısının ardından kaybolan 4 havacılık teknisyenini kurtarmak olduğunu ifade etti.

AMAÇ NE TOPRAK NE KAYNAK

Haiti halkına, resmi dilleri Haiti Kreolcesiyle seslenen Bukele, amaçlarının topraklarını ele geçirmek olmadığını vurguladı. Ülkenin kaynaklarına el koymak gibi bir niyetleri olmadığını da söyledi.

Bukele, "Bu, Haiti halkına karşı yürütülen bir operasyon ya da Haiti'nin işgali değildir. Büyük bir güç değiliz. Haiti halkına hükmetmek veya ülkenin zenginliklerine el koymak gibi bir niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

Bukele, operasyonun öncelikli amacının kaybolan personeli sağ salim ülkelerine geri getirmek olduğunu söyledi. Silahlı çetelerle mücadeleye de değinen Bukele, Haiti halkının uzun yıllardır şiddet nedeniyle büyük acılar yaşadığını ifade etti.

MASRAFLARI EL SALVADOR KARŞILIYOR

El Salvador Başkanı, bazı ülkelerden sınırlı lojistik destek aldıklarını ancak masrafların büyük bölümünü ülkesinin üstlendiğini açıkladı. Bukele, "Bu bize pahalıya mal oluyor ancak kendi acılarımızdan şunu öğrendik: Adaletin ve barışın bedeli olmaz" dedi.

''EVİMİZE DÖNECEĞİZ''

Haiti halkına seslenen Bukele, ''Kendinizi güvende hissedin'' mesajı verdi. El Salvador'un geçmişte yaşadığı çete şiddetini hatırlatan Bukele, iki ülkenin benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığını savundu.

Askeri varlıklarının kalıcı olmadığını vurgulayan Bukele, görev tamamlandığında birliklerin ülkelerine döneceğini söyledi.