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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 09:35

İki binden fazla askeri bu ülkeye gönderdi, 'İşgal değil' diyerek sebebini anlattı

El Salvador, Haiti'ye 2 binden fazla asker gönderdi. Devlet Başkanı Nayib Bukele, bu hamlenin 'işgal' olmadığını söyledi. Bukele amaçlarının ne olduğunu bir bir anlattı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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İki binden fazla askeri bu ülkeye gönderdi, 'İşgal değil' diyerek sebebini anlattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 09:35

Devlet Başkanı , 'ye 2 binden fazla asker gönderdiklerini, konuşlandırmanın ise tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Askerlerin Haiti'yi işgal için gitmediğini söyleyen Bukele, amaçlarının silahlı çetelerin saldırısının ardından kaybolan 4 havacılık teknisyenini kurtarmak olduğunu ifade etti. 

İki binden fazla askeri bu ülkeye gönderdi, 'İşgal değil' diyerek sebebini anlattı

AMAÇ NE TOPRAK NE KAYNAK

Haiti halkına, resmi dilleri Haiti Kreolcesiyle seslenen Bukele, amaçlarının topraklarını ele geçirmek olmadığını vurguladı. Ülkenin kaynaklarına el koymak gibi bir niyetleri olmadığını da söyledi. 

Bukele, "Bu, Haiti halkına karşı yürütülen bir operasyon ya da Haiti'nin işgali değildir. Büyük bir güç değiliz. Haiti halkına hükmetmek veya ülkenin zenginliklerine el koymak gibi bir niyetimiz yok" ifadelerini kullandı. 

Bukele, operasyonun öncelikli amacının kaybolan personeli sağ salim ülkelerine geri getirmek olduğunu söyledi. Silahlı çetelerle mücadeleye de değinen Bukele, Haiti halkının uzun yıllardır şiddet nedeniyle büyük acılar yaşadığını ifade etti.

İki binden fazla askeri bu ülkeye gönderdi, 'İşgal değil' diyerek sebebini anlattı

MASRAFLARI EL SALVADOR KARŞILIYOR

El Salvador Başkanı, bazı ülkelerden sınırlı lojistik destek aldıklarını ancak masrafların büyük bölümünü ülkesinin üstlendiğini açıkladı. Bukele, "Bu bize pahalıya mal oluyor ancak kendi acılarımızdan şunu öğrendik: Adaletin ve barışın bedeli olmaz" dedi.

İki binden fazla askeri bu ülkeye gönderdi, 'İşgal değil' diyerek sebebini anlattı

''EVİMİZE DÖNECEĞİZ''

Haiti halkına seslenen Bukele, ''Kendinizi güvende hissedin'' mesajı verdi. El Salvador'un geçmişte yaşadığı şiddetini hatırlatan Bukele, iki ülkenin benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığını savundu.

Askeri varlıklarının kalıcı olmadığını vurgulayan Bukele, görev tamamlandığında birliklerin ülkelerine döneceğini söyledi.

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ETİKETLER
#asker
#Haiti
#çete
#El Salvador
#nayib bukele
#Dünya
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