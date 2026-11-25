Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Yenimahalle'deki Toptancı Hali'nde bir grup şahsın iş yeri sahiplerine yönelik baskı, tehdit ile nitelikli yağma yoluyla haksız kazanç elde etmeye çalıştığı, sevkiyata gelen araçlara yönelik korsan otoparkçılık yöntemiyle baskı uyguladığı ve kanunsuz ücret talep ettiği belirlendi.

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HABERİN ÖZETİ Ankara'da Toptancı Hali'ne nefes kesen operasyon! İş yeri sahiplerini tehdit edip korsan otoparkçılık yapan 26 kişi gözaltına alındı Ankara Yenimahalle'deki Toptancı Hali'nde iş yeri sahiplerine baskı ve tehditle haksız kazanç sağladığı ve korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliği ekiplerince sabaha karşı eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin iş yeri sahiplerine baskı, tehdit ve nitelikli yağma uyguladığı, sevkiyata gelen araçlardan korsan otoparkçılıkla kanunsuz ücret talep ettiği belirlendi. Aramalarda 7 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 'sallama' tabir edilen kesici alet ve 170 mermi ele geçirildi. Hacizli yakalamalı bir araca el konuldu ve 15 bin 588 lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

26 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen bilgilerin ardından harekete geçen ekipler, şüphelilere yönelik sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, 7 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 "sallama" adı verilen kesici alet, çeşitli çap ve kalibrede 170 mermi ele geçirildi.

Öte yandan, hacizli yakalamalı olduğu tespit edilen bir araca el konulurken 15 bin 588 lira idari para cezası uygulandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.