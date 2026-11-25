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İstanbul
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Yenimahalle'deki Toptancı Hali'nde bir grup şahsın iş yeri sahiplerine yönelik baskı, tehdit ile nitelikli yağma yoluyla haksız kazanç elde etmeye çalıştığı, sevkiyata gelen araçlara yönelik korsan otoparkçılık yöntemiyle baskı uyguladığı ve kanunsuz ücret talep ettiği belirlendi.
Elde edilen bilgilerin ardından harekete geçen ekipler, şüphelilere yönelik sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, 7 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 "sallama" adı verilen kesici alet, çeşitli çap ve kalibrede 170 mermi ele geçirildi.
Öte yandan, hacizli yakalamalı olduğu tespit edilen bir araca el konulurken 15 bin 588 lira idari para cezası uygulandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.