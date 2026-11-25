Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Danıştay 8. Dairesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesinin kararına karşı yapılan temyiz başvurusunu değerlendirdi.
Danıştay 8’inci Dairesi itirazı reddederek diploma iptali kararını onadı. Böylece İstanbul Üniversitesi'nin 18 Mart 2025 tarihinde aldığı diploma iptali kararına karşı yürütülen idari yargı süreci tamamlandı.
İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 18 Mart 2025'te İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmişti.
İptal kararına karşı açılan dava İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedilmiş, ardından Bölge İdare Mahkemesi de istinaf başvurusunu reddetmişti. İmamoğlu'nun avukatları dosyayı Danıştay'a taşımıştı.