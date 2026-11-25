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İstanbul
ABD'deki ara seçimlerin ardından Başkan Donald Trump büyük bir hezimete uğradı. Kongre ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Demokratlara kaptıran Trump'ın İran konusunda da kısıtlı bir vakti var.
The New York Post gazetesine konuşan Trump, Demokratların Kongre'de çoğunluğu elinde tutmasıyla İran'daki askeri seçeneklerinin kısıtlı olabileceğine işaret etti. Trump, "Bir kazancı alıp kayba çevirecekler." dedi.
Trump, İran'a yönelik saldırı çabaları için Ocak 2027'nin sonuna kadar "fon bulunduğunu" söyleyerek, "Bu savaşı istediğimiz zaman bitirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'nin 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşın ilk saatlerinde Hürmüzgan'ın Minab kentindeki kız ilkokuluna saldırısı nedeniyle İran'ın tazminat davası açacağına ilişkin haberler hakkında Trump, "Ben de onların öldürdüğü insanlar nedeniyle tazminat istiyorum." dedi.