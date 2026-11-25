ABD'deki ara seçimlerin ardından Başkan Donald Trump büyük bir hezimete uğradı. Kongre ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Demokratlara kaptıran Trump'ın İran konusunda da kısıtlı bir vakti var.

''DEMOKRATLAR KAZANCI KAYBA ÇEVİRECEKLER''

The New York Post gazetesine konuşan Trump, Demokratların Kongre'de çoğunluğu elinde tutmasıyla İran'daki askeri seçeneklerinin kısıtlı olabileceğine işaret etti. Trump, "Bir kazancı alıp kayba çevirecekler." dedi.

SAVAŞI İSTEDİĞİMİZDE BİTİREBİLİRİZ''

Trump, İran'a yönelik saldırı çabaları için Ocak 2027'nin sonuna kadar "fon bulunduğunu" söyleyerek, "Bu savaşı istediğimiz zaman bitirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

''BEN DE ONLARDAN TAZMİNAT İSTİYORUM''

ABD'nin 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşın ilk saatlerinde Hürmüzgan'ın Minab kentindeki kız ilkokuluna saldırısı nedeniyle İran'ın tazminat davası açacağına ilişkin haberler hakkında Trump, "Ben de onların öldürdüğü insanlar nedeniyle tazminat istiyorum." dedi.