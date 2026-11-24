ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesindeki ara seçimlerde uğradığı hezimetin ardından 'Bay veto' olurum diyerek demokratlara mesajını vermesinin ardından çatışmalar başladı. Trump, California Eyaleti Valisi Gavin Newsom'un 500'den fazla idam mahkumunun cezasını hafifletme kararına itiraz edeceğini söyledi.

Trump, dün ABD Adalet Bakanlığında cinayet kurbanlarının yakınlarıyla bir araya geldiği programda, federal düzeyde idam cezasının kapsamının genişletilmesine yönelik talimat verdiğini belirtti.

CEZALARIN HAFİFLETİLMESİNE İTİRAZ

Savcıların, kolluk görevlilerinin ve kurban yakınlarının katıldığı programda konuşan Trump, idam cezalarının müebbet hapis cezalarına çevrilmesine itiraz edeceklerine işaret ederek "O (Newsom), katillerin yanında yer aldı ama bugün biz diyoruz ki Amerikan halkı sizin yanınızda. Bu salondaki pek çok kişi bu rezaletin bir şekilde geri alınması için elinden geleni yapıyor. Bu işi sonuna kadar götüreceğiz." dedi.

''KARAR SİYASİ''

Kararı "siyasi" olarak değerlendiren Trump, "Ne için? Sanırım biliyoruz. Sanırım siyaset. Bence çok kötü bir siyaset ama önemi yok. Asla yapılmamalıydı." diye konuştu.

California Valisi Newsom, bu ayın başında 500'den fazla idam mahkumunun cezasını, şartlı tahliye imkanı bulunmayan müebbet hapis cezasına çevirmişti.

ABD ARA SEÇİMLERİ

ABD'de Demokratlar, 3 Kasım'da düzenlenen Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisinde 258 sandalye kazanarak 1992'den bu yana elde edilen en yüksek sandalye sayısına ulaştı.

Ayrıca Demokratlar, resmi olmayan sonuçlara göre Senato’da 56 sandalyeye, Temsilciler Meclisi’nde ise 258 sandalyeye ulaştı.