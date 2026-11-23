ABD'de son zamanlarda yaşanan aksaklıklara bir yenisi eklendi. Yine 'hava kaosu' yaşandı. CBS televizyonunun haberine göre, Delta Air Lines şirketinin Atlanta şehrindeki merkezinde teknik bir aksaklık meydana geldi.

Yaşanan aksaklık, uçakların kalkış öncesi ağırlık ve denge hesaplamalarını yapan otomasyon sistemindeki bir arızadan kaynaklandı.

UÇUŞLAR YA ERTELENDİ YA DA İPTAL EDİLDİ

Dünya genelindeki uçuş verilerini takip eden FlightAware platformunun verilerine göre, Delta Air Lines'a ait 700'den fazlası Atlanta kalkışlı ve varışlı olmak üzere 1100'den fazla uçuş geçici olarak ertelendi ve bazı uçuşlar iptal edildi.

GECİKMELERİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Aksaklık nedeniyle hava yolu şirketinin başkent Washington ile Newark, LaGuardia, Dulles, Boston, Baltimore, Miami ve Minneapolis dahil ABD'deki birçok büyük havalimanından kalkışlı uçuşlarında da gecikmeler yaşandı.

Şirket, açıklamasında, "Delta ekipleri, otomasyon sistemini yeniden devreye alma çalışmaları sürerken uçuşların güvenli bir şekilde kalkışını sağlamak için manuel yöntemler kullanıyor." ifadesi kullanıldı.

FAA: HİÇBİR İLGİMİZ YOK

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Delta Air Lines şirketinin sorunu çözmek için çalıştığını ve yaşanan gecikmelerin FAA'nın hava trafik sistemleriyle hiçbir ilgisi olmadığını bildirdi.

Ülkede her yıl kasım ayının dördüncü perşembesine denk gelen Şükran Günü (Thanksgiving) tatili dolayısıyla ABD'de gelecek haftanın en yoğun seyahat dönemlerinden birinin yaşanması bekleniyor.