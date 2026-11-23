Hindistan'ın Jodhpur şehrinde bir tuvalette kavga çıktı. Kavganın tuvaletin kullanımı nedeniyle çıktığı, bir adam ile bir grup kişinin tartıştığı öne sürüldü. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve grup, adama saldırdı. Adam ağır yaralandı.

VÜCUDUNDAN HORTUM ÇIKTI

Hastaneye kaldırılan adama dair bir tuhaflık burada ortaya çıktı. Doktorlar, darbedilen adam için harekete geçti ve vücudunda 1,2 metre uzunluğunda bir duş hortumu olduğu ortaya çıktı.

Doktorlar, hortumun iç organlara zarar verdiğini tespit etti ve adamı acil olarak ameliyata aldı.

ÖLÜMCÜL SONUÇLARI OLABİLİRDİ

Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, Mathuradas Mathur Hastanesi'nde, Genel Cerrahi Birimi Başkanı Dr. Dinesh Dutt Sharma liderliğindeki ekip operasyonu gerçekleştirdi.

Doktorlar, cismin büyük kan damarları ve diğer hayati organlara oldukça yakın olduğunu, müdahale sırasında yaşanabilecek bir komplikasyonun ölümcül sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

İYİLEŞME SÜRECİNDE

Başarılı geçen ameliyatın ardından adamın sağlık durumunun stabil olduğu ve iyileşme sürecinin devam ettiği bildirildi. Hastane yetkilileri, operasyonun son derece hassas bir müdahale gerektirdiğini ifade etti.

Öte yandan saldırıya ilişkin henüz resmi bir polis şikayetinde bulunulmadığı aktarıldı.