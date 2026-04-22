Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gitti, vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi

İngiltere'de 87 yaşındaki bir adam, saatlerce süren orman yangınında yoğun duman soluduktan sonra nefes darlığı çekmeye başladı. Acil servise başvuran yaşlı adamın vücudundan çıkanlar ise herkesi şoke etti.

GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 12:51
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 12:53

Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi bir olay İngiltere'de yaşandı. 87 yaşındaki bir adam, saatler süren orman yangınları sırasında yoğun dumana maruz kaldı. Ardından ise sağlık sorunları baş gösterdi ve acil servise nefes alamama şikayetiyle başvurdu.

0:00 171
Yoğun dumana maruz kalan 87 yaşındaki adamın nefes borusunda ve akciğerlerinde siyah, dal benzeri tıkaçlar tespit edildi.
Bu tıkanıklıkların bronşiyal kalıplar olduğu ve nadir görülen ciddi bir rahatsızlığın işareti olduğu belirtildi.
Adam, zatürre teşhisiyle bir hafta süren tedavisinin ardından taburcu edildi ve solunumu normale döndü.
Bronşiyal kalıpların lenfatik sistemdeki sıvı akışının düzensiz olması durumunda oluşabileceği ifade edildi.
Bu durumun nefes darlığı, solunum güçlüğü, göğüs ağrısı, ateş ve uzun süreli öksürük gibi belirtilere neden olabileceği belirtildi.
Tıkanıklıklar bronkoskopi, BT taramaları veya MR lenfatik görüntüleme yöntemleriyle tespit edilip çıkarılır.
DAL BENZERİ TIKAÇLAR

Yaşlı adamın sağlık durumu ayrıntılı bir şekilde incelendi. Nefes borusunda ve akciğerlerinde siyah, dal benzeri tıkaçlar olduğu görüldü. Sadece kısa ve sığ nefesler alabilen ve kanındaki oksijen oranı ciddi derecede düşük olan adam solunum cihazına bağlandı.

Doktorlar, bu tıkanıklıkların bronşiyal kalıplar olduğunu söyledi. Bu da nadir ve ciddi bir rahatsızlığın işaretiydi. Genellikle bu kalıplar, trakea ve bronş ağacında, yani akciğerlerin hava yollarında ortaya çıkar ve ağaç dallarına benzerler. Mukus ve hücresel maddeden oluşan bu yapılar, kauçuksu veya macun benzeri bir dokuya sahiptir ve genellikle beyaz, ten rengi veya bej renktedir.

TEDAVİNİN ARDINDAN İYİLEŞTİ

Yaşlı adamda altta yatan rahatsızlık da araştırıldı ve zatürre ile bir hafta süren tedavisinin ardından taburcu edildi. İki hafta boyunca ise solunumunun takip edildiği ve artık normale döndüğü açıklandı.

BİRÇOK BELİRTİSİ VAR

New York Post'un haberine göre, tıkaçlar, lenfatik sistemdeki sıvı akışının düzensiz olması durumunda oluşur; çünkü bu renksiz sıvı, beyaz kan hücrelerini ve proteinleri damarlara taşır ve sonunda gerekli bağışıklık fonksiyonu için kan dolaşımına geri döner. Lenf sistemi tipik olarak organlardan fazla sıvıyı emer ve kan dolaşımına geri gönderir.

Lenf sıvısı düzgün akmazsa, solunum yollarına sızarak nefes darlığı, solunum güçlüğü, göğüs ağrısı, ateş ve uzun süreli balgamlı veya kuru öksürüğe neden olabilir. Erken belirtiler astıma benzeyebilir ve sıklıkla yanlış teşhise yol açabilir. Komplikasyonlar ciddi solunum güçlüğüne ve hatta ölüme neden olabilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Bronkoskopi (solunum yollarını görüntülemek için kamera uçlu bir tüpün yerleştirildiği bir işlem), göğüs BT taramaları veya MR lenfatik görüntüleme yöntemleri kullanılarak tıkanıklıklar tespit edilir, ardından gevşetilir ve çıkarılır. Sızıntıların yerini doğrulamak için doktorlar, göğüs kanalına (vücudun en büyük lenf damarı) özel bir mavi boya enjekte edilerek yapılan "mavi bronkoskopi" yöntemini kullanabilirler.

Tedavi yöntemleri, altta yatan rahatsızlığa bağlı olarak değişir; örneğin, lenfatik sızıntıların onarılması gerekip gerekmediği veya hastanın kalp rahatsızlığı varsa daha özel müdahaleler gerekip gerekmediği gibi.Plastik bronşitin genel olarak erken teşhis ve tedavi edilmesi halinde prognozu iyidir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bu dava dünyada bir ilk: 47 binden fazla suçla yargılanıyorlar
Suyla başladı, ayakkabısını da es geçmedi! Laboratuvarda korkunç plan: Meslektaşını zehirledi
