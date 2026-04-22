Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Bu dava dünyada bir ilk: 47 binden fazla suçla yargılanıyorlar

Azılı suçluların bulunduğu El Salvador'daki hapishanesinde bulunan Mara Salvatrucha (MS-13) çetesinin 400'ü aşkın yöneticisinin yargılandığı toplu dava açıldı. 2012-2022 yılları arasında işlendiği belirtilen 47 binden fazla suçtan sanıklar için azami ceza talep edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 09:53

El Salvardor'da bir mahkeme, Mara Salvatrucha (MS-13) olarak bilinen suç örgütünün lider kadrosunda bulunduğu öne sürülen 400'den fazla sanığın toplu yargılanmasına başlandı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
El Salvador'da, Mara Salvatrucha (MS-13) örgütünün lider kadrosunda bulunduğu öne sürülen 400'den fazla sanık, savcılığın cinayet, kadın cinayeti, haraç gibi suçlamalarla açtığı toplu davada sanal ortamda yargılanmaya başlandı.
Savcılığa göre, 486 sanık 2012-2022 yılları arasında işlenmiş 47 binden fazla suçla bağlantılı.
Sanıklar hakkında cinayet, kadın cinayeti, haraç, silah kaçakçılığı, zorla kaybetme ve isyan suçlamaları bulunuyor.
Mahkemeden her suç için azami hapis cezası istendiği ve bu durumdan dolayı tek bir sanık için 245 yıla kadar hapis cezası talep edilebileceği belirtildi.
Duruşmaların sanal ortamda yapılmasının insan hakları örgütleri tarafından eleştirildiği ve CECOT'taki koşulların insanlık dışı olduğu iddia edildi.
Yargılanan isimler arasında, 2012-2014 yıllarındaki ateşkese katılan MS-13 liderleri Borromeo Henriquez ve Dionisio Umanzor da yer alıyor.
Savcılığa göre, 486 sanık, 2012 ile 2022 yılları arasında işlendiği belirtilen 47 binden fazla suçla bağlantılı. İngiliz haber ajansı Reuters'a göre, sanıkların cinayet, kadın cinayeti, haraç, silah kaçakçılığı ve zorla kaybetme gibi suçları organize ettiği öne sürülüyor. Savcılık ayrıca, sanıkları toprak kontrolü yoluyla paralel bir devlet kurmaya çalıştıkları iddiasıyla isyan suçlamasıyla da itham etti.

Savcılık Ofisi, balistik incelemeler, tanık ifadeleri gibi birçok delil sundu. Hakimden her suç için azami hapis cezası verilmesi istendi. Buna göre, tüm suçlamalardan mahkumiyet kararı çıkması halinde tek bir sanık hakkında 245 yıla kadar hapis cezası istenebilecek.

DURUŞMA SANAL ORTAMDA YAPILIYOR

İnsan hakları örgütleri, CECOT’taki koşulları insanlık dışı olarak nitelendiriyor. Cezaevinde işkence, 24 saat gözetim ve avukat erişimi dahil dış dünyayla temasın engellendiği iddiaları dile getiriliyor.

Sanal duruşmada yargılanan isimler arasında, Mauricio Funes döneminde hükümet ile çeteler arasında 2012-2014 yıllarında yürütülen ateşkese katılan uzun süredir etkili MS-13 liderleri Borromeo Henriquez ile Dionisio Umanzor da yer alıyor.

ETİKETLER
#organize suç
#El Salvador
#Ms-13
#Mara Salvatrucha
#Toplu Yargılama
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.