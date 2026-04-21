ABD'nin Florida eyaletinde bir üniversitede okuyan öğrenci, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta bulunan okul grubuna yazarak yaptığı bri şaka nedeniyle tutuklandı. Gabriela Saldana'nın şakası, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında olunca yetkililer bu durumu 'ciddi bir tehdit' olarak değerlendirdi.

Genç kız WhatsApp'ta yaptığı 'Netanyahu' şakası yüzünden tutuklandı

HABERİN ÖZETİ Genç kız WhatsApp'ta yaptığı 'Netanyahu' şakası yüzünden tutuklandı ABD'nin Florida eyaletinde bir üniversite öğrencisi, WhatsApp okul grubunda İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında yaptığı bir şaka mesajı nedeniyle tutuklandı ve 'yazılı tehdit' suçlamasıyla yargılanıyor. Gabriela Saldana adlı öğrenci, gruba, 'Netanyahu sesimi duyuyorsan okula bomba gönder' yazdı. Mesaj, bazı öğrenciler tarafından şikayet edildi ve FBI soruşturma başlattı. Yetkililer, mesajın belirli bir yer ve etkinliği hedef alması nedeniyle 'gerçek tehdit' olarak değerlendirildiğini belirtti. Saldana hakkında 'yazılı tehdit' suçlamasıyla işlem yapıldı ve Florida yasalarına göre 15 yıla kadar hapis cezası alabilir. Olay, ABD'de ifade özgürlüğü ve güvenlik hassasiyeti arasındaki sınırın yeniden tartışılmasına neden oldu.

Saldana, gruba, ''Netanyahu sesimi duyuyorsan okula bomba gönder'' yazdı. Bu mesaj bazılarının hoşuna gitmedi ve Saldana arkadaşları tarafından şikayet edildi.

''GERÇEK TEHDİT'' SAYILDI

FBI, Saldana hakkında soruşturma başlattı. Yetkililer, mesajın belirli bir yer ve etkinliği hedef alması nedeniyle 'gerçek tehdit' olarak değerlendirildiğini açıkladı.

Öğrenci hakkında 'yazılı tehdit' suçlamasıyla işlem yapılırken, Florida yasalarına göre 15 yıla kadar hapis cezası ihtimali bulunuyor. Hakim ise ilk duruşmada, ''Şaka olduğunu anlıyorum ama dışarıdan bakıldığında öyle görünmüyor” değerlendirmesinde bulundu.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TARTIŞMASI ALEVLENDİ

Olay, ABD’de ifade özgürlüğü ile güvenlik hassasiyeti arasındaki sınırın yeniden tartışılmasına neden oldu. Uzmanlar, özellikle okul ve toplu alanlara yönelik şaka içerikli mesajların bile ciddi suç kapsamında değerlendirilebildiğine dikkat çekiyor.